به گزارش خبرنگار میراثآریا، فریدون فعالی روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان کردکوی، از هتل پارتیان، مجموعه گردشگری پرورش مرال، مرکز پرورش ماهیان خاویاری، آببندان، محل اجرای پروژه ایجاد تأسیسات و زیرساختهای گردشگری و دیگر ظرفیتهای گردشگری این شهرستان بازدید کرد.
او در جریان بازدید از مجموعه گردشگری پرورش مرال، ایجاد چنین مجموعههایی را در افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران مؤثر دانست و گفت: این مجموعه میتواند بهعنوان یکی از ظرفیتهای شاخص گردشگری در حال توسعه شهرستان کردکوی، زمینه جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.
فعالی با اشاره به استقبال گردشگران از گردشگری مبتنی بر پرورش مرال، افزود: لازم است در کنار اینگونه مجموعهها، زیرساختهای اقامتی و پذیرایی نیز با مشارکت سرمایهگذاران ایجاد شود و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از ایجاد و توسعه این ظرفیتهای نوین گردشگری حمایت خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین در بازدید از مرکز پرورش ماهیان خاویاری، این مجموعه را از ظرفیتهای ارزشمند استان در حوزه گردشگری کشاورزی و گردشگری تخصصی برشمرد و بیان کرد: توسعه و معرفی اینگونه مجموعهها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال، به تنوعبخشی محصولات گردشگری استان و جذب بیشتر گردشگران و سرمایهگذاران کمک میکند.
او در ادامه و در بازدید از آببندان شهرستان کردکوی، آببندانها را از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری طبیعی استان دانست و تأکید کرد: با برنامهریزی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم، این ظرفیتها میتوانند به مقاصد جذاب گردشگری تبدیل شوند.
فعالی همچنین در بازدید از محل اجرای پروژه ایجاد تأسیسات و زیرساختهای گردشگری، توسعه زیرساختها را زیربنای رونق صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: اجرای این طرحها نقش مهمی در جذب سرمایهگذاری، افزایش ماندگاری گردشگران و توسعه متوازن گردشگری استان دارد و از پروژههای مؤثر در این حوزه حمایت میکنیم.
او در جریان بازدید از هتل پارتیان نیز وضعیت خدمات و تأسیسات گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار داد و بر ارتقای کیفیت خدمات و آمادگی مراکز اقامتی برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در جمعبندی این بازدیدها، کردکوی را شهرستانی برخوردار از ظرفیتهای متنوع در حوزه طبیعتگردی، گردشگری و سرمایهگذاری دانست و گفت: با تکمیل زیرساختها، تقویت تأسیسات گردشگری و حمایت از سرمایهگذاران، میتوان زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی این شهرستان را بیش از پیش فراهم کرد.
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