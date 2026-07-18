به گزارش میراث آریا، مجتبی شجاعی امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری روستاهای گردشگرپذیر شهرستان اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های گردشگری روستاهای هدف گردشگری حصار، رودمعجن، بکاول و روستای ملی بسک، شورحصار و حاج بیگی از اولویت برنامه‌های توسعه روستایی شهرستان در سال جاری است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: با توجه به ضرورت معرفی و تبلیغ ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری روستاهای شهرستان، برای نخستین بار در اعتبارات سال ۱۴۰۵ تخصیص اعتبار ویژه‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و جشنواره‌های گردشگری شهرستان درنظر گرفته شد.

فرماندار ویژه تربت حیدریه تصریح کرد: در سال گذشته مرمت اضطراری تعداد ۱۲ اثر تاریخی با مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی، بخش خصوصی و خیرین انجام شد.

او تأکید کرد: تبدیل یک روستا به مقصد گردشگری علاوه بر داشتن جاذبه گردشگری، مستلزم مشارکت مردم، زیرساخت مناسب، و حمایت مستمر نهادهای مسئول است.

شجاعی بر اهمیت زیرساخت‌های روستاهای شهرستان تاکید کرد و گفت: کمبود زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده توسعه گردشگری روستایی در شهرستان بوده است. حتی اگر یک روستا دارای جاذبه‌های طبیعی یا فرهنگی ارزشمند باشد، نبود زیرساخت‌های اولیه می‌تواند تجربه گردشگر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و مانع تکرار سفر یا توصیه مقصد به دیگران شود. در بسیاری از روستاها مشکلاتی مانند کمبود علائم راهنمای گردشگری، کمبود سرویس‌های بهداشتی، کمبود اقامتگاه‌های استاندارد و نبود مراکز اطلاع‌رسانی مشاهده می‌شود که برای رفع آنها اقداماتی انجام شده است.

فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه افزود: ایجاد زیرساخت‌های عمومی، دسترسی آسان، مدیریت پسماند و توسعه خدمات گردشگری شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز عرضه صنایع‌دستی و سوغات، مراکز اطلاع‌رسانی و امکانات تفریحی متناسب با ویژگی‌های هر روستا از ضرورتی ترین اقدامات می باشد که این خدمات باید با حفظ هویت بومی طراحی شوند تا ضمن افزایش کیفیت تجربه گردشگر، اصالت فرهنگی روستا نیز حفظ شود.

معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در سطح شهرستان تربت حیدریه تعداد ۱۲ روستای گردشگرپذیر وجود دارد که علاوه بر ایجاد زیرساخت‌ها، توجه به میراث‌های معنوی روستاها در قالب برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها از دیگر اولویت‌های توسعه این روستاهاست.

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