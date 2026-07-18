۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

آغاز مرمت مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام شهرستان تربت جام

آغاز مرمت مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام شهرستان تربت جام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت جام گفت: با تخصیص اعتبار اضطراری از سوی معاونت میراث فرهنگی اداره کل، عملیات مرمتی در بام مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه فرسایش بندکشی‌های بین آجرها در قسمت پوشش تخت و گنبدهای کم خیز بنا، رطوبت به زیر پوشش فضاهای موجود، نفوذ نموده و موجب ریزش گچ ها و سستی مصالح شده بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت جام ادامه داد: در این مرحله با توجه به اعتبار موجود، بندهای فرسوده بین آجرها خارج شده و این درزها با مصالح مناسب پر شده و بند کشی مجدد صورت می‌گیرد.

صابرمقدم تصریح کرد: در حال حاضر رباط جام علاوه بر مکان اداری میراث‌فرهنگی شامل موزه مردم شناسی، فروشگاه صنایع دستی، غرفه‌های هنرهای سنتی و کافه سنتی است که همه روزه پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران است.

او گفت: رباط جام به لحاظ وجود عناصر و اجزای معماری خاص عصر تیموری، مستلزم نگاه ویژه‌ای به لحاظ حفاظت و مرمت بوده و از بناهای ارزشمند و گردشگری پذیر شهر تربت جام  محسوب می‌شود.

 بنای رباط جام در خردادماه سال ۱۳۷۷ شمسی با شماره ۲۰۱۷ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

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کد خبر 1405042701864
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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