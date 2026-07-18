به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه فرسایش بندکشی‌های بین آجرها در قسمت پوشش تخت و گنبدهای کم خیز بنا، رطوبت به زیر پوشش فضاهای موجود، نفوذ نموده و موجب ریزش گچ ها و سستی مصالح شده بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت جام ادامه داد: در این مرحله با توجه به اعتبار موجود، بندهای فرسوده بین آجرها خارج شده و این درزها با مصالح مناسب پر شده و بند کشی مجدد صورت می‌گیرد.

صابرمقدم تصریح کرد: در حال حاضر رباط جام علاوه بر مکان اداری میراث‌فرهنگی شامل موزه مردم شناسی، فروشگاه صنایع دستی، غرفه‌های هنرهای سنتی و کافه سنتی است که همه روزه پذیرای علاقه‌مندان و گردشگران است.

او گفت: رباط جام به لحاظ وجود عناصر و اجزای معماری خاص عصر تیموری، مستلزم نگاه ویژه‌ای به لحاظ حفاظت و مرمت بوده و از بناهای ارزشمند و گردشگری پذیر شهر تربت جام محسوب می‌شود.

بنای رباط جام در خردادماه سال ۱۳۷۷ شمسی با شماره ۲۰۱۷ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

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