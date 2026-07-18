آغاز مطالعات جامع توسعه گردشگری ساحل مکسر در بندرمقام

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی، روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ تصریح کرد: در راستای تحقق سیاستهای کلان استان مبنی بر تقویت زیرساختهای گردشگری ساحلی و دریایی، مطالعات جامع توسعه گردشگری ساحل مکسر با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری مبتنی بر اصول توسعه پایدار و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای طبیعی منطقه آغاز شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان، با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه در جذب گردشگر و تحقق توسعه اقتصادی پایدار افزود: این پروژه با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل منابع استانی آغاز شده است و رویکرد اصلی آن، شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی و ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
او با اشاره به چشماندازهای منحصربهفرد ساحل مکسر، بر ضرورت رعایت حریم زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: حفظ اکوسیستم ساحلی و رعایت تمامی الزامات زیستمحیطی، از اولویتهای اصلی در اجرای این طرح به شمار میرود.
محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این مطالعات، زمینه برای اجرای طرحهای گردشگری نوآورانه فراهم شود؛ طرحهایی که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی، تجربهای متمایز و حرفهای را برای گردشگران داخلی و خارجی در سواحل هرمزگان رقم بزند.
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