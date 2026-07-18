آغاز عملیات مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی بندر لافت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سپهر زارعی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بافت تاریخی لافت به دلیل برخورداری از معماری شاخص اقلیمی و بادگیرهای منحصربهفرد، یکی از کانونهای کلیدی گردشگری تاریخی در جنوب کشور محسوب میشود. در همین راستا، حفظ یکپارچگی کالبدی و تسهیل دسترسی در معابر این بافت، از اولویتهای راهبردی برنامههای مرمتی سال جاری قرار گرفته است.
او با اشاره به اینکه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به این طرح اختصاص یافته است، افزود: در این عملیات، بیش از یکهزار متر از معابر اصلی بافت تاریخی لافت، با رعایت دقیق ضوابط میراثفرهنگی و با بهرهگیری از مصالح سازگار با اقلیم و ساختار سنتی منطقه، مرمت و ساماندهی میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، علاوه بر تسهیل دسترسی به خانههای تاریخی، بادگیرها و چشماندازهای ساحلی لافت، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زیستمحیطی بافت تاریخی و افزایش رضایتمندی گردشگران در تجربه زیست ملموس در این پهنه ارزشمند خواهد داشت.
بندر تاریخی لافت، با دارا بودن بافتی زنده و پویا، یکی از نمونههای کمنظیر زیستبومهای ساحلی ایران است که به دلیل همجواری با جنگلهای حرا و برخورداری از معماری خاص بادگیرها همواره مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
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