به گزارش میراث‌آریا، در نشست تخصصی توسعه گردشگری استان ایلام روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه جاری با حضور فریدون همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، روح اله نورمحمدی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مدیران کل دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای توسعه گردشگری کشاورزی، جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها مورد بررسی قرار گرف

این نشست با هدف شناسایی ظرفیت‌های نوین گردشگری، ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه صنعت گردشگری استان برگزار شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده طبیعی و کشاورزی استان، اظهار کرد: گردشگری تنها به آثار تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی محدود نمی‌شود و گردشگری کشاورزی می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی ایلام نقش‌آفرینی کند.

فریدون همتی افزود: با کاهش بروکراسی‌های اداری، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های لازم به بخش خصوصی، می‌توان زمینه اجرای طرح‌های بزرگ گردشگری کشاورزی را در استان فراهم کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های باغداری، گلخانه‌ها، دامپروری و مزارع استان قابلیت تبدیل شدن به مقاصد گردشگری را دارند، تصریح کرد: توسعه این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، زمینه معرفی فرهنگ، آداب و سنت‌های بومی ایلام را نیز فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی، گفت: این حوزه یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است و در همین راستا تعاملات مؤثری با سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل منابع طبیعی برای رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: توافقات اولیه برای استفاده از ظرفیت باغات، مزارع نمونه و سایر توانمندی‌های کشاورزی استان در راستای ایجاد سایت‌های گردشگری و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی انجام شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری مبتنی بر کشاورزی در ایلام باشیم.

او همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران تأکید کرد و اظهار کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های گردشگری کشاورزی را هموار کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع محلی را فراهم کند.

در پایان این نشست، مدیران سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل منابع طبیعی استان نیز آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه در اجرای طرح‌های گردشگری کشاورزی اعلام کردند. همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا روند بررسی و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کشاورزی به‌صورت متمرکز، هماهنگ و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

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