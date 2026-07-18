به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: این دوره با حضور ۱۵ هنرجو و در قالب ۱۵۰ ساعت آموزش تخصصی، با هدف حفظ و احیای هنرهای سنتی، ارتقای مهارتهای بومی و ایجاد فرصتهای اشتغال در حوزه صنایعدستی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، اظهار کرد: در راستای توسعه آموزشهای مهارتی و حمایت از هنرمندان صنایعدستی، دوره آموزشی بافتنی سنتی در شهرستان چوار با حضور ۱۵ هنرجو برگزار شد.
شریفی افزود: این دوره با بهرهگیری از مربیان مجرب برگزار شد و هنرجویان طی آن با اصول، فنون و شیوههای اصیل بافتنی سنتی آشنا شدند و مهارتهای لازم برای تولید آثار باکیفیت و قابل عرضه به بازار را فرا گرفتند.
شریفی با تأکید بر نقش آموزش در حفظ و احیای هنرهای بومی، تصریح کرد: برگزاری اینگونه دورههای تخصصی علاوه بر صیانت از میراث ناملموس و هنرهای سنتی، زمینه توانمندسازی هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد خانوادهها را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان با برنامهریزی مستمر، برگزاری دورههای آموزشی صنایعدستی را در شهرستانهای مختلف ادامه خواهد داد تا ضمن حفظ اصالت هنرهای سنتی، زمینه حضور فعال هنرمندان در بازارهای داخلی و نمایشگاههای تخصصی فراهم شود.
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