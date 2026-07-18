۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

برگزاری دوره آموزشی بافتنی سنتی در چوار ایلام با هدف توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی

برگزاری دوره آموزشی بافتنی سنتی در چوار ایلام با هدف توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از برگزاری دوره آموزشی بافتنی سنتی در شهرستان چوار خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: این دوره با حضور ۱۵ هنرجو و در قالب ۱۵۰ ساعت آموزش تخصصی، با هدف حفظ و احیای هنرهای سنتی، ارتقای مهارت‌های بومی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه صنایع‌دستی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، دوره آموزشی بافتنی سنتی در شهرستان چوار با حضور ۱۵ هنرجو برگزار شد.

شریفی افزود: این دوره با بهره‌گیری از مربیان مجرب برگزار شد و هنرجویان طی آن با اصول، فنون و شیوه‌های اصیل بافتنی سنتی آشنا شدند و مهارت‌های لازم برای تولید آثار باکیفیت و قابل عرضه به بازار را فرا گرفتند.

شریفی با تأکید بر نقش آموزش در حفظ و احیای هنرهای بومی، تصریح کرد: برگزاری این‌گونه دوره‌های تخصصی علاوه بر صیانت از میراث ناملموس و هنرهای سنتی، زمینه توانمندسازی هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با برنامه‌ریزی مستمر، برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی را در شهرستان‌های مختلف ادامه خواهد داد تا ضمن حفظ اصالت هنرهای سنتی، زمینه حضور فعال هنرمندان در بازارهای داخلی و نمایشگاه‌های تخصصی فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042701902
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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