۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام:

اقتصاد اربعین تقویت می‌شود / سامان‌دهی غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران

اقتصاد اربعین تقویت می‌شود / سامان‌دهی غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران با هدف تقویت اقتصاد اربعین، سامان‌دهی می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس میرزاد امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست هماهنگی سامان‌دهی غرفه‌های صنایع‌دستی ویژه اربعین حسینی  با اعلام این خبر اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی و تعامل، وظایف محوله را در زمان مقرر به انجام برسانند تا خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه شود و ظرفیت‌های استان به بهترین شکل در این رویداد بزرگ به نمایش گذاشته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، افزود: اقتصاد اربعین یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه‌ای ایلام است و سامان‌دهی مناسب غرفه‌های صنایع‌دستی و محصولات بومی، علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر استان، می‌تواند زمینه افزایش درآمد هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان را فراهم کند.

او همچنین بر اجرای دقیق مصوبات جلسه از سوی دستگاه‌های متولی و آمادگی کامل برای استقبال و بازگشت زائران تأکید کرد.

فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام نیز در این نشست در سخنانی گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور منسجم هنرمندان صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران و تقویت اقتصاد اربعین فراهم می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت بزرگ اربعین در رونق فعالیت‌های اقتصادی استان، تصریح کرد: اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای سنتی و تولیدات بومی استان ایلام است و توسعه و ساماندهی غرفه‌های صنایع‌دستی نقش مؤثری در اقتصاد اربعین، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان به زائران خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اربعین حسینی تنها یک رویداد بزرگ مذهبی نیست، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای رونق اقتصادی استان‌های مرزی به‌ویژه ایلام محسوب می‌شود، ایجاد و سامان‌دهی غرفه‌های صنایع‌دستی، فرصتی برای عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان، حمایت از مشاغل خرد، معرفی فرهنگ و هنر بومی و افزایش درآمد فعالان این حوزه است.

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کد خبر 1405042701919
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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