بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عباس میرزاد امروز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست هماهنگی ساماندهی غرفههای صنایعدستی ویژه اربعین حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و تعامل، وظایف محوله را در زمان مقرر به انجام برسانند تا خدمات شایستهای به زائران ارائه شود و ظرفیتهای استان به بهترین شکل در این رویداد بزرگ به نمایش گذاشته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، افزود: اقتصاد اربعین یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعهای ایلام است و ساماندهی مناسب غرفههای صنایعدستی و محصولات بومی، علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر استان، میتواند زمینه افزایش درآمد هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان را فراهم کند.
او همچنین بر اجرای دقیق مصوبات جلسه از سوی دستگاههای متولی و آمادگی کامل برای استقبال و بازگشت زائران تأکید کرد.
فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام نیز در این نشست در سخنانی گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی، زمینه حضور منسجم هنرمندان صنایعدستی در مسیر بازگشت زائران و تقویت اقتصاد اربعین فراهم میشود.
او با اشاره به ظرفیت بزرگ اربعین در رونق فعالیتهای اقتصادی استان، تصریح کرد: اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای سنتی و تولیدات بومی استان ایلام است و توسعه و ساماندهی غرفههای صنایعدستی نقش مؤثری در اقتصاد اربعین، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان به زائران خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اربعین حسینی تنها یک رویداد بزرگ مذهبی نیست، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای رونق اقتصادی استانهای مرزی بهویژه ایلام محسوب میشود، ایجاد و ساماندهی غرفههای صنایعدستی، فرصتی برای عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان، حمایت از مشاغل خرد، معرفی فرهنگ و هنر بومی و افزایش درآمد فعالان این حوزه است.
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