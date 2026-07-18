به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از رشته‌های نوین صنایع‌دستی، کارگاه آموزشی مقدماتی تراش سنگ‌های قیمتی در شهرستان دهلران برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این کارگاه با هدف آموزش اصول اولیه شناسایی، برش و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و ارتقای مهارت علاقه‌مندان این رشته برگزار شد و با استقبال مطلوب هنرجویان و فعالان حوزه صنایع‌دستی همراه بود.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گوهرسنگ‌ها تصریح کرد: آموزش تخصصی در زمینه تراش سنگ‌های قیمتی، علاوه بر افزایش دانش و مهارت هنرجویان، زمینه ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال پایدار و تولید محصولات ارزشمند را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه اقتصاد صنایع‌دستی استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، به دنبال شناسایی و پرورش استعدادهای بومی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه حضور آنان در بازارهای داخلی و خارجی است.

او در پایان تأکید کرد: استقبال هنرجویان از این کارگاه نشان‌دهنده علاقه‌مندی جوانان به فراگیری مهارت‌های تخصصی و ورود به عرصه تولید و کارآفرینی است و این اداره‌کل برگزاری دوره‌های تکمیلی و پیشرفته تراش سنگ‌های قیمتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

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