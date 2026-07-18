۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی تراش سنگ‌های قیمتی در دهلران با استقبال هنرجویان روبرو شد

برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی تراش سنگ‌های قیمتی در دهلران با استقبال هنرجویان روبرو شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی تراش سنگ‌های قیمتی در شهرستان دهلران خبر داد و گفت: این دوره با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی، تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه صنایع‌دستی و گوهرسنگ‌ها برگزار شد و با استقبال چشمگیر هنرجویان همراه بود.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از رشته‌های نوین صنایع‌دستی، کارگاه آموزشی مقدماتی تراش سنگ‌های قیمتی در شهرستان دهلران برگزار شد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این کارگاه با هدف آموزش اصول اولیه شناسایی، برش و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و ارتقای مهارت علاقه‌مندان این رشته برگزار شد و با استقبال مطلوب هنرجویان و فعالان حوزه صنایع‌دستی همراه بود.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گوهرسنگ‌ها تصریح کرد: آموزش تخصصی در زمینه تراش سنگ‌های قیمتی، علاوه بر افزایش دانش و مهارت هنرجویان، زمینه ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال پایدار و تولید محصولات ارزشمند را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه اقتصاد صنایع‌دستی استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، به دنبال شناسایی و پرورش استعدادهای بومی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زمینه حضور آنان در بازارهای داخلی و خارجی است.

او در پایان تأکید کرد: استقبال هنرجویان از این کارگاه نشان‌دهنده علاقه‌مندی جوانان به فراگیری مهارت‌های تخصصی و ورود به عرصه تولید و کارآفرینی است و این اداره‌کل برگزاری دوره‌های تکمیلی و پیشرفته تراش سنگ‌های قیمتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042701918
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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