به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی، سامان‌دهی مراکز پذیرش مسافران و افزایش کیفیت خدمات گردشگری، مجوز فعالیت سه خانه‌مسافر در شهرستان دره‌شهر صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: خانه‌مسافرها به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره خدمات اقامتی، نقش مؤثری در اسکان گردشگران، به‌ویژه در ایام اوج سفر و مناسبت‌های مختلف، ایفا می‌کنند و صدور این مجوزها در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری شهرستان دره‌شهر گفت: توسعه و سامان‌دهی مراکز اقامتی استاندارد، زمینه‌ساز افزایش رضایت گردشگران، رونق صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در این شهرستان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام تأکید کرد: این اداره‌کل از سرمایه‌گذاران و متقاضیان ایجاد و راه‌اندازی تأسیسات گردشگری حمایت می‌کند و توسعه زیرساخت‌های اقامتی را یکی از اولویت‌های اصلی برای رونق گردشگری استان می‌داند.

انتهای پیام/