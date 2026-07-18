بهگزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز شنبه 27 تیرماه 1405،با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجوزها با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه گردشگری روستایی صادر شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: شهرستان درهشهر بهواسطه برخورداری از جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی، یکی از مقاصد مهم گردشگری استان ایلام به شمار میرود و ایجاد اقامتگاههای بومگردی میتواند زمینه معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای این شهرستان و افزایش ماندگاری گردشگران را فراهم کند.
شریفی با اشاره به اهمیت نقش اقامتگاههای بومگردی در حفظ هویت بومی و فرهنگی مناطق، تصریح کرد: این مراکز علاوه بر ارائه خدمات اقامتی، فرصتی برای معرفی آداب و رسوم، غذاهای محلی، صنایعدستی و سبک زندگی بومی به گردشگران هستند و نقش مؤثری در رونق اقتصاد جوامع محلی ایفا میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: این ادارهکل از سرمایهگذاری در بخش گردشگری و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد حمایت میکند و توسعه اقامتگاههای بومگردی را یکی از اولویتهای مهم برای رونق گردشگری پایدار در استان میداند.
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