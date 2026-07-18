به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی در حاشیه نشست مشترک با سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، شریفی‌اصل فرماندار ایوان، خان‌محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، هلشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یاسمی شهردار ایوان، اظهار کرد: توسعه پایدار شهرستان ایوان مستلزم هم‌افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری و زیرساختی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان ایوان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بین‌بخشی می‌توان زمینه توسعه این ظرفیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.

شریفی با اشاره به طرح مطالعاتی روستای دویران گفت: روستای دویران از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و در این نشست بر ضرورت تسریع در روند مطالعات این روستا و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای به نتیجه رسیدن این طرح تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام، بر نقش تعاملی و هماهنگی میان نمایندگان، فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان ایوان تأکید کرد و گفت: با استمرار این همکاری‌ها می‌توان زمینه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری و رونق هرچه بیشتر این شهرستان را فراهم کرد.

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