۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام:

توسعه پایدار شهرستان ایوان نیازمند هم‌افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی است

توسعه پایدار شهرستان ایوان نیازمند هم‌افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی است

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان ایوان، به‌ویژه پیگیری مطالعات روستای دویران، نیازمند مشارکت و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

 به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی در حاشیه نشست مشترک با سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، شریفی‌اصل فرماندار ایوان، خان‌محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، هلشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یاسمی شهردار ایوان، اظهار کرد: توسعه پایدار شهرستان ایوان مستلزم هم‌افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری و زیرساختی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان ایوان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری بین‌بخشی می‌توان زمینه توسعه این ظرفیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.

شریفی با اشاره به طرح مطالعاتی روستای دویران گفت: روستای دویران از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و در این نشست بر ضرورت تسریع در روند مطالعات این روستا و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای به نتیجه رسیدن این طرح تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام، بر نقش تعاملی و هماهنگی میان نمایندگان، فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان ایوان تأکید کرد و گفت: با استمرار این همکاری‌ها می‌توان زمینه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری و رونق هرچه بیشتر این شهرستان را فراهم کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042701877
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha