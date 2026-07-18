بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی مستوفیان امروز شنبه 27 تیرماه 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: توسعه بومگردی، راهبردی کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق مهاجرت معکوس به روستاهاست. هدف ما از این بازدیدهای میدانی، بررسی دقیق ظرفیتهای موجود و شناسایی چالشهای پیش روی سرمایهگذاران است تا بتوانیم با حمایتهای تسهیلاتی، روند بهرهبرداری از این واحدها را تسریع کنیم.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، با تأکید بر اهمیت همکاری بینبخشی برای رونق اقتصاد گردشگری افزود: در راستای تسهیل فضای کسبوکار، هماهنگیهای لازم با صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از فعالان این حوزه صورت گرفته است. بر همین اساس، مقرر شد پس از تکمیل نهایی مدارک و مستندات توسط سرمایهگذاران، صندوق کارآفرینی امید همکاری لازم را جهت تخصیص تسهیلات برای تجهیز و تکمیل این پروژهها به عمل آورد.
مستوفیان در پایان خاطرنشان کرد: معاونت سرمایهگذاری با هدف توانمندسازی جوامع محلی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد روستایی، پیگیری و نظارت بر روند تکمیل این پروژهها را تا مرحله بهرهبرداری نهایی در دستور کار خود دارد و امیدواریم با تزریق این منابع مالی، شاهد رشد سرانه واحدهای اقامتی سنتی و رونق اقتصادی در مناطق هدف باشیم.
او اظهار کرد: توسعه بومگردی، راهبردی کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق مهاجرت معکوس به روستاهاست. هدف ما از این بازدیدهای میدانی، بررسی دقیق ظرفیتهای موجود و شناسایی چالشهای پیش روی سرمایهگذاران است تا بتوانیم با حمایتهای تسهیلاتی، روند بهرهبرداری از این واحدها را تسریع کنیم.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، با تأکید بر اهمیت همکاری بینبخشی برای رونق اقتصاد گردشگری افزود: در راستای تسهیل فضای کسبوکار، هماهنگیهای لازم با صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از فعالان این حوزه صورت گرفته است. بر همین اساس، مقرر شد پس از تکمیل نهایی مدارک و مستندات توسط سرمایهگذاران، صندوق کارآفرینی امید همکاری لازم را جهت تخصیص تسهیلات برای تجهیز و تکمیل این پروژهها به عمل آورد.
مستوفیان در پایان خاطرنشان کرد: معاونت سرمایهگذاری با هدف توانمندسازی جوامع محلی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد روستایی، پیگیری و نظارت بر روند تکمیل این پروژهها را تا مرحله بهرهبرداری نهایی در دستور کار خود دارد و امیدواریم با تزریق این منابع مالی، شاهد رشد سرانه واحدهای اقامتی سنتی و رونق اقتصادی در مناطق هدف باشیم.
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