بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی پروژههای سرمایهگذاری حوزه گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه با حضور شاوردیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این نشست، معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای متقاضی دریافت تسهیلات، عملکرد حوزه سرمایهگذاری، برنامههای پیشرو و فهرست پروژههای اولویتدار، مهمترین نیازها و چالشهای موجود در مسیر تأمین مالی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری را تشریح کرد.
او با تأکید بر اهمیت تسریع در روند حمایت از پروژههای اولویتدار، خواستار رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران شد تا زمینه تکمیل پروژهها و توسعه سرمایهگذاری در بخش گردشگری و میراث فرهنگی فراهم شود.
شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با استقبال از گزارشهای ارائهشده، بر ضرورت رفع موانع اجرایی پروژهها و حمایت مؤثر از سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاران برای عبور از شرایط اقتصادی و فراهمسازی بستر مناسب برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، از وظایف مهم مجلس و دستگاههای اجرایی است.
او افزود: سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، به فعال شدن زنجیرههای تولید، افزایش اشتغال، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به توافقات انجامشده در این نشست، اعلام کرد: پس از ارائه گزارشهای فنی و کارشناسی پروژهها، موضوع رفع موانع و تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد شد تا زمینه تسریع در اجرای پروژههای سرمایهگذاری فراهم شود
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