برگزاری نشست علمی تخصصی به مناسبت سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: بیابان لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های علمی، گردشگری و محیط‌زیستی است که تبیین این پتانسیل‌ها برای بهره‌برداری پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی افزود: در همین راستا و به منظور ارتقای دانش تخصصی و بررسی علمی این پهنه گسترده، نشست علمی ویژه‌ای با حضور اساتید برجسته دانشگاهی برگزار خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به جزئیات این نشست بیان کرد: این رویداد علمی روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار می‌شود که طی آن، صاحب‌نظران و پژوهشگران برجسته کشور به ارائه مباحث تخصصی در چهار محور اصلی خواهند پرداخت.

عرب تصریح کرد: در این نشست که با همکاری پایگاه جهانی بیابان لوت استان برگزار می‌شود ، ناصر مشهدی با موضوع تنوع و پراکنش مکانی لنداسکیپ‌های لوت، حسام احمدی بیرگانی با موضوع تپه‌های ماسه‌ای، میراث طبیعی، سرمایه گردشگری و پیشران توسعه پایدار، حمیدرضا ناصری با موضوع از ثبت دما تا معرفی یک جاذبه نوین گردشگری در دل میراث جهانی لوت ومهران مقصودی با موضوع روایت ثبت بیابان لوت در میراث جهانی یونسکو به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی در پایان ضمن دعوت از پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه میراث طبیعی برای شرکت در این نشست، خاطرنشان کرد: «این نشست به صورت مجازی برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://vroom.ut.ac.ir/resdes و به صورت مهمان، در این رویداد علمی به‌صورت رایگان شرکت کنند.

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