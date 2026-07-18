دیپلماسی گردشگری در مسیر شکوفایی/ خراسان جنوبی میزبان فعالان صنعت گردشگری ولایات هرات و فراه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: تور تخصصی دو روزه ویژه فعالان صنعت گردشگری ولایت هرات و فراه کشور افغانستان با حضور چهار تن از چهره‌های شاخص صنعت گردشگری ولایت هرات و فراه، با هدف تعمیق پیوندهای فرهنگی و ترسیم افق‌های جدید در روابط گردشگری میان دو ملت برگزار شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به اشتراکات عمیق تمدنی، زبانی و تاریخی میان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، برگزاری چنین رویدادهایی زمینه ارزشمند برای تبادل میراث‌فرهنگی فراهم می‌آورد. ما معتقدیم گردشگری، زبان گفت‌وگو و تعامل با ملت‌هایی است که ریشه‌های مشترک فرهنگی دارند و این تعاملات می‌تواند به تقویت دوستی‌ها و توسعه پایدار منطقه‌ای منجر شود.

او افزود: تمرکز اصلی این تور بر معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در حوزه‌های گردشگری سلامت، اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی بود. در همین راستا، مهمانان افغانستانی از جاذبه‌های شاخص گردشگری و زیرساخت‌های شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و خوسف بازدید کردند تا از نزدیک با توانمندی‌های بالقوه استان آشنا شوند.

عرب در ادامه با تأکید بر نقش این رایزنی‌ها در اقتصاد منطقه اظهار کرد: توسعه روابط گردشگری فرامرزی، فراتر از یک تبادل فرهنگی، راهکاری استراتژیک برای بهبود معیشت جوامع محلی است. رونق گردشگری سلامت و حضور گردشگران فرهنگی در خراسان جنوبی، مستقیماً به رشد بازارچه‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان بومی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و در نهایت تزریق منابع مالی به بدنه اقتصاد روستایی و مرزی منجر و باعث تثبیت امنیت می‌شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این رویداد با همت و اجرای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری روژان‌گشت بیرجند انجام شد که نشان از آمادگی فعالان گردشگری استان برای استفاده از ظرفیت‌های مرز دارد. فعالان گردشگری کشور افغانستان که در این رویداد حضور داشتند از این همه جاذبه و شگفتی در استان خراسان جنوبی به وجد آمده بودند و مقرر شد تا تعاملات فی مابین با برگزاری تورهای متنوع گردشگری به مقصد شرق باشکوه و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک افزایش یابد.

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