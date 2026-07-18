۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

چنشت، ویترین گردشگری خراسان جنوبی در تور بین‌المللی فعالان صنعت گردشگری افغانستان

چنشت، ویترین گردشگری خراسان جنوبی در تور بین‌المللی فعالان صنعت گردشگری افغانستان

روستای چنشت، معروف به «سرزمین رنگ‌ها»، در جریان برگزاری تور آشناسازی (FAM Tour) ویژه فعالان صنعت گردشگری ولایت‌های هرات و فراه افغانستان، به عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی خراسان جنوبی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: تور تخصصی دو روزه ویژه فعالان صنعت گردشگری ولایت هرات و فراه کشور افغانستان با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، توسعه همکاری‌های فرامرزی و تقویت تعاملات فرهنگی میان ایران و افغانستان برگزار شد و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری افغانستان از جاذبه‌های شاخص شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و خوسف بازدید کردند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این برنامه، روستای چنشت به عنوان یکی از مقاصد نوظهور گردشگری استان مورد توجه ویژه قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این روستا در حوزه‌های اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری رویداد و منظر فرهنگی آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری این تور اظهار کرد: این رویداد بستری ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان و گسترش همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرد. گردشگری، زبان مشترک ملت‌هایی است که از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردارند و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط پایدار میان دو کشور باشد.

عرب با تأکید بر نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه پایدار افزود: معرفی ظرفیت‌های روستای چنشت، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار گردشگری، زمینه رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و افزایش درآمد جوامع محلی را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین تصریح کرد: توسعه گردشگری در مناطق روستایی، به‌ویژه در مقاصدی مانند چنشت، نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد.

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کد خبر 1405042701912
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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