به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب گفت: تور تخصصی دو روزه ویژه فعالان صنعت گردشگری ولایت هرات و فراه کشور افغانستان با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، توسعه همکاری‌های فرامرزی و تقویت تعاملات فرهنگی میان ایران و افغانستان برگزار شد و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری افغانستان از جاذبه‌های شاخص شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و خوسف بازدید کردند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این برنامه، روستای چنشت به عنوان یکی از مقاصد نوظهور گردشگری استان مورد توجه ویژه قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این روستا در حوزه‌های اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی، طبیعت‌گردی، گردشگری رویداد و منظر فرهنگی آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری این تور اظهار کرد: این رویداد بستری ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان و گسترش همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرد. گردشگری، زبان مشترک ملت‌هایی است که از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردارند و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط پایدار میان دو کشور باشد.

عرب با تأکید بر نقش روستاهای هدف گردشگری در توسعه پایدار افزود: معرفی ظرفیت‌های روستای چنشت، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار گردشگری، زمینه رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و افزایش درآمد جوامع محلی را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین تصریح کرد: توسعه گردشگری در مناطق روستایی، به‌ویژه در مقاصدی مانند چنشت، نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد.

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