به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: تور تخصصی دو روزه ویژه فعالان صنعت گردشگری ولایت هرات و فراه کشور افغانستان با هدف توسعه دیپلماسی گردشگری، معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد استان و ایجاد زمینه همکاریهای فرامرزی در حوزه گردشگری برگزار شد و هیئت تخصصی افغانستان از جاذبههای طبیعی، کشاورزی و فرهنگی روستای افین بازدید کردند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه ویژه این روستا اظهار کرد: افین به عنوان پایتخت زرشک بیدانه جهان، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری کشاورزی، طبیعتگردی و گردشگری روستایی برخوردار است. حضور فعالان صنعت گردشگری افغانستان در این روستا، گامی مؤثر برای معرفی این ظرفیتها به بازارهای منطقهای و توسعه همکاریهای گردشگری میان دو کشور به شمار میرود.
او افزود: در این تور آشناسازی، مهمانان با فرآیند تولید زرشک بیدانه، شیوههای سنتی کشاورزی، جاذبههای طبیعی، بافت ارزشمند روستا و ظرفیتهای اقامتگاههای بومگردی افین آشنا شدند؛ ظرفیتهایی که میتواند این روستا را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشاورزی در شرق ایران تبدیل کند.
عرب با تأکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصاد محلی گفت: معرفی برند جهانی زرشک افین به فعالان گردشگری افغانستان، علاوه بر گسترش تعاملات فرهنگی، زمینه ورود گردشگران به این منطقه، رونق بازارچههای صنایعدستی، افزایش فروش محصولات بومی و حمایت از کشاورزان و فعالان حوزه گردشگری را فراهم میکند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی در روستاهایی مانند افین، یکی از رویکردهای مهم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در مسیر توسعه پایدار، تنوعبخشی به محصولات گردشگری و معرفی برندهای شاخص استان در بازارهای بینالمللی است.
بازدید از روستای افین بخشی از برنامه تور آشناسازی فعالان صنعت گردشگری ولایتهای هرات و فراه افغانستان بود که با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری خراسان جنوبی، تقویت دیپلماسی گردشگری و گسترش همکاریهای مشترک با کشورهای همسایه برگزار شد.
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