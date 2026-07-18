۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱

سفر به گرم‌ترین نقطه زمین؛ روایت جدیدی از بیابان لوت در سالروز ثبت جهانی

سفر به گرم‌ترین نقطه زمین؛ روایت جدیدی از بیابان لوت در سالروز ثبت جهانی

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی از برگزاری رویدادی با عنوان گرم‌ترین نقطه زمین: لوت، روایت یک سفر به منظور بزرگداشت سالروز ثبت جهانی این اثر طبیعی منحصربه‌فرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب با بیان اینکه بیابان لوت به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و زمین‌شناختی منحصربه‌فرد خود، همواره مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به طبیعت بوده است، اظهار کرد: ثبت جهانی بیابان لوت در فهرست میراث یونسکو، گامی مهم در جهت معرفی و حفاظت از این گوهر طبیعی ایران بود و برگزاری رویدادهایی از این دست، فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری و علمی آن فراهم می‌آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی افزود: رویداد «گرم‌ترین نقطه زمین: لوت، روایت یک سفر» با هدف ارائه تجربه‌ها و مشاهدات عینی از این پهنه وسیع طبیعی، با حضور آقای احسان اعتمادی‌نیا به عنوان راوی، برگزار خواهد شد.

او در خصوص جزئیات این برنامه توضیح داد: این رویداد روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پردیس پارک علم و فناوری استان (بلوار غفاری - دانشگاه آزاد قدیم) برگزار می‌شود. حضور برای عموم علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث طبیعی و گردشگری در این برنامه که به صورت رایگان و آزاد است.

عرب تصریح کرد: حضور در این برنامه که با همکاری پایگاه جهانی بیابان لوت استان برگزار می‌شود فرصتی است تا علاقه‌مندان با ابعاد ناشناخته و تجربه‌های سفری به این نقطه از کره‌زمین که به عنوان گرم‌ترین نقطه شناخته می‌شود، بیشتر آشنا شوند و در سالروز ثبت جهانی آن، ارج نهادن به این میراث گران‌بها را پاس بدارند.

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کد خبر 1405042701888
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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