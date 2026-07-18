به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی اصول استفاده ایمن، استاندارد و مسئولانه از آب‌های گرم معدنی اول مرداد ماه در اردبیل برگزار می‌شود.

برگزاری این کارگاه با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و شرکت تدبیر گستران و به میزبانی هتل ملل اردبیل خواهد بود.

عموم علاقمندان به ویژه راهنمایان گردشگری و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری می‌توانند در کارگاه آموزشی اصول استفاده از آب‌های گرم معدنی شرکت کنند.

این کارگاه روز پنج‌شنبه اول مرداد ماه 1405 از ساعت 16 تا 19 در هتل ملل اردبیل برگزار می‌شود.

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