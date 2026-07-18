به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید کوهی، امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: درحالیکه طی دو روز گذشته تمامی مراکز استانهای کشور دمای بیشینه بیش از ۳۳ درجه سانتیگراد را تجربه کردهاند و اهواز با ثبت دمای ۴۷ درجه گرمترین مرکز استان بوده است، اردبیل با ثبت دمای کمتر از ۲۵ درجه، خنکترین مرکز استان ایران باقیمانده است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: این اختلاف دما نتیجه استقرار یک الگوی جوی متفاوت بر استان اردبیل است تداوم جریانات شمالی و شمال شرقی موجب انتقال افقی هوای خنک و مرطوب خزری به استان شده و از افزایش شدید دمای هوا جلوگیری میکند.
او تاکید کرد: رطوبت همراه این جریانات، شرایط را برای تشکیل ابرهای کمارتفاع و مه فراهم کرده و با کاهش تابش خورشید، آهنگ گرمشدن هوا را کاهش داده است و ارتفاع بیش از ۱,۳۰۰ متری دشت اردبیل و همجواری با ارتفاعات سبلان نیز به حفظ هوای خنک کمک کرده است.
کوهی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تداوم جریانات خزری مانع از استقرار گرمای شدید در استان خواهد شد، از امروز شنبه دما بهصورت نسبی افزایش مییابد و تا روز یکشنبه ادامه دارد و مجدداً از روز دوشنبه شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما