۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱

اردبیل، خنک‌ترین مرکز استان ایران/ از دوشنبه مجددا کاهش دما اتفاق می‌افتد

اردبیل، خنک‌ترین مرکز استان ایران/ از دوشنبه مجددا کاهش دما اتفاق می‌افتد

در حالی که اهواز با دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز استان کشور بود و همه مراکز استان‌ها دمایی بالاتر از ۳۳ درجه را تجربه کردند، اردبیل با ثبت دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین مرکز استان ایران باقی ماند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید کوهی، امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: درحالی‌که طی دو روز گذشته تمامی مراکز استان‌های کشور دمای بیشینه بیش از ۳۳ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند و اهواز با ثبت دمای ۴۷ درجه گرم‌ترین مرکز استان بوده است، اردبیل با ثبت دمای کمتر از ۲۵ درجه، خنک‌ترین مرکز استان ایران باقی‌مانده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: این اختلاف دما نتیجه استقرار یک الگوی جوی متفاوت بر استان اردبیل است تداوم جریانات شمالی و شمال شرقی موجب انتقال افقی هوای خنک و مرطوب خزری به استان شده و از افزایش شدید دمای هوا جلوگیری می‌کند.

او تاکید کرد: رطوبت همراه این جریانات، شرایط را برای تشکیل ابرهای کم‌ارتفاع و مه فراهم کرده و با کاهش تابش خورشید، آهنگ گرم‌شدن هوا را کاهش داده است و ارتفاع بیش از ۱,۳۰۰ متری دشت اردبیل و هم‌جواری با ارتفاعات سبلان نیز به حفظ هوای خنک کمک کرده است.

کوهی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تداوم جریانات خزری مانع از استقرار گرمای شدید در استان خواهد شد، از امروز شنبه دما به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد و تا روز یکشنبه ادامه دارد و مجدداً از روز دوشنبه شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

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کد خبر 1405042701913
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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