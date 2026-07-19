به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر روز شنبه ٢٧ تیرماه ١۴٠۵،هادی حق‌شناس در نشست رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری گیلان که با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی به گیلان و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به صورت ویدئو کنفرانس در استانداری گیلان برگزار شد، ضمن تبیین ظرفیت‌های راهبردی استان در توسعه گردشگری، اظهار کرد: گیلان در حال تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم سرمایه‌گذاری گردشگری کشور است و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، محور اصلی سیاست‌گذاری استان در این حوزه به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی وزارت میراث‌فرهنگی در تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری گفت: در این جلسه، مسائل و چالش‌های تعدادی از پروژه‌های گردشگری استان به‌صورت موردی بررسی شد و موضوعاتی همچون تأمین تسهیلات بانکی، استعلام‌های اداری، منابع طبیعی، امور اراضی، مجوزها و نیازهای زیرساختی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای تسریع در رفع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

او با اشاره به روند رو به رشد اجرای طرح‌های گردشگری در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰ پروژه گردشگری شامل هتل‌های پنج‌ستاره و چهارستاره، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر تأسیسات اقامتی در نقاط مختلف گیلان در دست اجراست که با تکمیل آن‌ها، بیش از ۲۱ هزار تخت به ظرفیت فعلی ۷۱ هزار تخت اقامتی استان افزوده می‌شود.

حق‌شناس همچنین با بیان اینکه طی حدود پنج دهه گذشته تنها سه هتل پنج‌ستاره در گیلان احداث شده بود، گفت: اکنون ۷ هتل پنج‌ستاره و ۱۴ هتل چهارستاره به‌صورت هم‌زمان در حال ساخت است که این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده صنعت گردشگری گیلان و تقویت زیرساخت‌های اقامتی استان است.

استاندار گیلان همچنین از مدیران ملی و استانی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سرمایه‌گذارانی که در نشست حضور داشتند قدردانی کرد و گفت: مدیریت استان آمادگی دارد موانع اجرایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را در چارچوب قانون برطرف کرده و مسیر سرمایه‌گذاری در گیلان را کوتاه‌تر کند.

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