۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۹

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران اربعین در استان ایلام برپا می‌شود

۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران اربعین در استان ایلام برپا می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از برپایی ۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی در استان و شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: این غرفه‌ها با هدف معرفی هنرهای سنتی استان، حمایت از هنرمندان و ارائه سوغات بومی به زائران برپا می‌شوند.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با توجه به حضور گسترده زائران در استان، ۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی در شهر ایلام و شهرستان‌های تابعه که در مسیر تردد زائران، به‌ویژه در مسیر بازگشت آنان، قرار دارند، برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این غرفه‌ها انواع محصولات و تولیدات هنرمندان استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم نقش‌برجسته، جاجیم، گلیم ساده، معرق، منبت، چرم‌دوزی، حصیربافی، سفال، رودوزی‌های سنتی و دیگر هنرهای بومی و اصیل ایلام عرضه می‌شود.

شریفی با بیان اینکه اربعین فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است، تصریح کرد: برپایی این غرفه‌ها علاوه بر آشنایی زائران با صنایع‌دستی ایلام، زمینه حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد بازار فروش و رونق اقتصاد هنرمندان استان را نیز فراهم می‌کند.

او ادامه داد: تلاش شده است غرفه‌ها در نقاط پرتردد و مسیرهای اصلی عبور زائران جانمایی شوند تا دسترسی زائران به محصولات صنایع‌دستی استان به‌سهولت امکان‌پذیر باشد و آنان بتوانند سوغات و یادگارهایی از هنر اصیل ایلام را تهیه کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی لازم را برای برپایی هرچه بهتر این غرفه‌ها انجام داده و امیدوار است این اقدام نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و تقویت اقتصاد هنر در ایام اربعین حسینی داشته باشد.

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کد خبر 1405042802055
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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