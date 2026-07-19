به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با توجه به حضور گسترده زائران در استان، ۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی در شهر ایلام و شهرستان‌های تابعه که در مسیر تردد زائران، به‌ویژه در مسیر بازگشت آنان، قرار دارند، برپا خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این غرفه‌ها انواع محصولات و تولیدات هنرمندان استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم نقش‌برجسته، جاجیم، گلیم ساده، معرق، منبت، چرم‌دوزی، حصیربافی، سفال، رودوزی‌های سنتی و دیگر هنرهای بومی و اصیل ایلام عرضه می‌شود.

شریفی با بیان اینکه اربعین فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است، تصریح کرد: برپایی این غرفه‌ها علاوه بر آشنایی زائران با صنایع‌دستی ایلام، زمینه حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد بازار فروش و رونق اقتصاد هنرمندان استان را نیز فراهم می‌کند.

او ادامه داد: تلاش شده است غرفه‌ها در نقاط پرتردد و مسیرهای اصلی عبور زائران جانمایی شوند تا دسترسی زائران به محصولات صنایع‌دستی استان به‌سهولت امکان‌پذیر باشد و آنان بتوانند سوغات و یادگارهایی از هنر اصیل ایلام را تهیه کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی لازم را برای برپایی هرچه بهتر این غرفه‌ها انجام داده و امیدوار است این اقدام نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و تقویت اقتصاد هنر در ایام اربعین حسینی داشته باشد.

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