به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به نقش مهم اربعین در معرفی فرهنگ و هویت استان اظهار کرد: راهپیمایی عظیم اربعین، علاوه بر جلوههای معنوی، فرصت ارزشمندی برای معرفی صنایعدستی، هنرهای سنتی و توانمندی هنرمندان استان ایلام به میلیونها زائر است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با برنامهریزی انجامشده، زمینه حضور هنرمندان و صنعتگران در غرفههای عرضه و معرفی صنایعدستی را فراهم کرده است تا محصولات شاخص استان از جمله گلیم نقشبرجسته، جاجیم، گلیم ساده، نمد، محصولات چوبی، حصیربافی، معرق، تراش سنگهای قیمتی و دیگر رشتههای بومی در معرض دید زائران قرار گیرد.
شریفی تصریح کرد: معرفی صنایعدستی تنها به عرضه محصولات محدود نمیشود، بلکه اجرای کارگاههای زنده، نمایش فرآیند تولید آثار و معرفی پیشینه هنرهای سنتی استان نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران از نزدیک با اصالت و کیفیت تولیدات هنرمندان ایلامی آشنا شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: توسعه بازار فروش صنایعدستی در ایام اربعین، نقش مؤثری در حمایت از هنرمندان، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد تولیدکنندگان و رونق اقتصاد فرهنگمحور استان دارد و این رویداد بزرگ مذهبی میتواند به زمینهای برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی ایلام در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
او در پایان از زائران دعوت کرد با بازدید از غرفههای صنایعدستی، ضمن آشنایی با هنرهای اصیل استان، از تولیدات هنرمندان ایلامی حمایت کرده و یادگاریهایی ارزشمند از فرهنگ و هنر این دیار تهیه کنند.
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