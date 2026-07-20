به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: استان ایلام با برخورداری از صدها اثر تاریخی و فرهنگی ارزشمند، یکی از مهمترین مناطق دارای پیشینه تمدنی در غرب کشور است و ایام اربعین فرصت مغتنمی برای معرفی این ظرفیتها به میلیونها زائر حسینی به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: با توجه به حضور گسترده زائران از مرز بینالمللی مهران، برنامهریزیهای لازم برای معرفی جاذبههای تاریخی استان از طریق تولید و توزیع اقلام معرفی، اطلاعرسانی در مراکز گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها انجام شده است تا زائران در کنار سفر معنوی خود، با تاریخ، فرهنگ و هویت ایلام نیز آشنا شوند.
او تصریح کرد: مجموعههای تاریخی، قلعهها، محوطههای باستانی و بناهای ارزشمند استان، بیانگر قدمت و غنای فرهنگی این سرزمین هستند و معرفی این آثار در ایام اربعین میتواند زمینهساز افزایش سفرهای گردشگری به ایلام در سایر ایام سال باشد.
شریفی تأکید کرد: حفظ، مرمت و معرفی آثار تاریخی از اولویتهای این ادارهکل است و همزمان با ایام اربعین نیز تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی، شرایط مناسبی برای بازدید علاقهمندان از جاذبههای تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، تمدن و میراث غنی استان ایلام به زائران و گردشگران از نقاط مختلف ایران و کشورهای اسلامی است و این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی داشته باشد.
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