نخستین رویداد فرهنگی_گردشگری «روز باروق» برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین رویداد فرهنگی و گردشگری به‌مناسبت گرامیداشت «روز باروق»، روز ۲۸ تیرماه با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی و با هدف تبیین و معرفی ظرفیت‌های بالقوه شهرستان باروق در حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی، توانمندی‌های معدنی و محصولات کشاورزیدر پارک شهدای این شهر افتتاح شد.

فرج بابایی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میاندوآب و باروق در ارتباط با این رویداد اظهار کرد: در این رویداد، غرفه‌های متعددی برای معرفی پتانسیل‌های بومی شهرستان برپا شده است که شامل بخش‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، توانمندی‌های حوزه گردشگری، عرضه محصولات باغی و گیاهان دارویی، نمایشگاه ظرفیت‌های معدنی و غرفه‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، همچنین به‌منظور ارائه خدمات اجتماعی، غرفه‌های بهداشت و درمان نیز برای ارائه مشاوره و خدمت‌رسانی به شهروندان در محل پارک شهدا مستقر شده‌اند.

او افزود: هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی_گردشگری، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، جذب سرمایه‌گذاران برای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان و معرفی سیمای فرهنگی و اقتصادی باروق در سطح استان و منطقه عنوان شده است، مسئولان برگزاری امیدوارند با تداوم این‌گونه برنامه‌ها، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، گام‌های مؤثری در راستای معرفی برند گردشگری و فرصت‌های اشتغال‌زایی باروق برداشته شود.

بابایی گفت: این رویداد با استقبال پرشور شهروندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و کشاورزی همراه بوده است.

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