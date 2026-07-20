به گزارش خبرنگار میراث آریا با هدف پاسداشت طبیعت و ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، پویش سالانه پاکسازی طبیعت با مشارکت شهروندان، گروههای فعال محیطزیستی، کوهنوردان و دوستداران طبیعت از سوی مجموعه توچال برگزار می شود.
این رویداد که به یکی از برنامههای شاخص زیستمحیطی توچال تبدیل شده است، پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ در ایستگاه ۷ و محدوده هتل توچال برگزار خواهد شد و فرصتی است تا علاقهمندان به طبیعت، در کنار یکدیگر برای حفظ یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی پایتخت گام بردارند.
برگزارکنندگان این پویش با شعار «با هم برای طبیعتی پاکتر» از عموم مردم دعوت کردهاند تا با حضور در این برنامه، سهمی در پاکسازی دامنههای توچال و ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری در قبال محیطزیست داشته باشند.
شرکتکنندگان در این رویداد از بلیت رایگان تلهکابین توچال، صبحانه و پذیرایی بهرهمند خواهند شد و تجهیزات مورد نیاز شامل دستکش و کیسه زباله نیز از سوی مجموعه توچال در اختیار آنان قرار میگیرد.
پویش پاکسازی طبیعت بخشی از مسئولیت اجتماعی مجموعه توچال در حوزه محیطزیست است. این مجموعه در سالهای گذشته نیز برنامههای متعددی از جمله جمعآوری فیلترهای سیگار، پاکسازی زبالههای پلاستیکی، کاشت نهال و دیگر فعالیتهای زیستمحیطی را با مشارکت شهروندان اجرا کرده است.
گفتنی است؛ علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۲۱-۲۷۲۰ تماس بگیرند.
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