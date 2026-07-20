ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، استمرار روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای رقابتی کشورها نیست و لازم است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های گسترده فضای مجازی، الگوی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری متحول شود.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی فعال در تعامل با سرمایه‌گذاران افزود: امروز صرف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کافی نیست. نباید منتظر بمانیم تا سرمایه‌گذار برای دریافت بسته‌های پیشنهادی به ما مراجعه کند، بلکه باید با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و روش‌های هوشمند بازاریابی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را به‌صورت هدفمند معرفی کرده و فرآیند جذب سرمایه را به شکلی فعالانه دنبال کنیم.

معاون بانک مرکزی، حوزه گردشگری را یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری کشور برشمرد و تصریح کرد: گردشگری به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و اشتغال‌زایی، از توان بالایی برای جذب سرمایه برخوردار است و لازم است فرصت‌های این حوزه با تبلیغات حرفه‌ای، هدفمند و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.

کوده‌ئی با تاکید بر تقویت نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری زمانی شتاب خواهد گرفت که بخش‌خصوصی نقش محوری در این فرآیند ایفا کند و دولت بیش از هر چیز بر وظایف حمایتی، تسهیل‌گری و رفع موانع تمرکز داشته باشد.

وی همچنین ایجاد سازوکارهای تخصصی جذب سرمایه‌گذاری را ضرورتی راهبردی توصیف کرد و گفت: راه‌اندازی آژانس‌های تخصصی جذب سرمایه‌گذاری (IPA) می‌تواند با شناسایی و معرفی نظام‌مند فرصت‌ها، ایجاد ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند ورود سرمایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه کشور در رقابت‌های بین‌المللی جذب سرمایه ایفا کند.

معاون بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در گرو حرکت به سوی حکمرانی هوشمند در حوزه سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد ساختارهای تخصصی برای معرفی و جذب هدفمند سرمایه است؛ رویکردی که می‌تواند ظرفیت‌های راهبردی بخش گردشگری را به یکی از موتورهای پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.

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