۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲

معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

گذار از شیوه‌های سنتی به دیپلماسی هوشمند سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط جذب سرمایه در گردشگری است

گذار از شیوه‌های سنتی به دیپلماسی هوشمند سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط جذب سرمایه در گردشگری است

معاون بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تحول در الگوهای جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش‌مصنوعی و ظرفیت‌های فضای مجازی را لازمه رقابت در اقتصاد جهانی دانست و تصریح کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری مستلزم تغییر رویکرد از انتظار برای مراجعه سرمایه‌گذار به معرفی فعالانه و هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش‌خصوصی است.

ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، استمرار روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای رقابتی کشورها نیست و لازم است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های گسترده فضای مجازی، الگوی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری متحول شود.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی فعال در تعامل با سرمایه‌گذاران افزود: امروز صرف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کافی نیست. نباید منتظر بمانیم تا سرمایه‌گذار برای دریافت بسته‌های پیشنهادی به ما مراجعه کند، بلکه باید با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و روش‌های هوشمند بازاریابی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را به‌صورت هدفمند معرفی کرده و فرآیند جذب سرمایه را به شکلی فعالانه دنبال کنیم.

معاون بانک مرکزی، حوزه گردشگری را یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری کشور برشمرد و تصریح کرد: گردشگری به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و اشتغال‌زایی، از توان بالایی برای جذب سرمایه برخوردار است و لازم است فرصت‌های این حوزه با تبلیغات حرفه‌ای، هدفمند و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.

کوده‌ئی با تاکید بر تقویت نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری زمانی شتاب خواهد گرفت که بخش‌خصوصی نقش محوری در این فرآیند ایفا کند و دولت بیش از هر چیز بر وظایف حمایتی، تسهیل‌گری و رفع موانع تمرکز داشته باشد.

وی همچنین ایجاد سازوکارهای تخصصی جذب سرمایه‌گذاری را ضرورتی راهبردی توصیف کرد و گفت: راه‌اندازی آژانس‌های تخصصی جذب سرمایه‌گذاری (IPA) می‌تواند با شناسایی و معرفی نظام‌مند فرصت‌ها، ایجاد ارتباط مؤثر با سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند ورود سرمایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه کشور در رقابت‌های بین‌المللی جذب سرمایه ایفا کند.

معاون بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در گرو حرکت به سوی حکمرانی هوشمند در حوزه سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد ساختارهای تخصصی برای معرفی و جذب هدفمند سرمایه است؛ رویکردی که می‌تواند ظرفیت‌های راهبردی بخش گردشگری را به یکی از موتورهای پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.

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کد خبر 1405042902157
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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