۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

نشست تخصصی بررسی چالش‌های اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد

نشست تخصصی بررسی چالش‌های اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی با حضور مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵نشست تخصصی بررسی و ارائه گزارش موانع و مشکلات اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی در محل عمارت مسعودیه و با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مدیران صندوق، علی سنایی‌نژاد رئیس گروه حفظ، احیا و مرمت بناهای تاریخی استان و علی مؤمنی دبیر شورای راهبردی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مربوط به اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود، تسریع در روند احیا، مرمت و بهره‌برداری اصولی از این بناهای ارزشمند ارائه شد.

او تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی وضعیت قراردادهای واگذاری، نحوه حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رفع موانع حقوقی و اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان صندوق توسعه و ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌ها برای تسریع در فرآیند احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی بود.

شریفی اظهار کرد: حفاظت و احیای بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی از سیاست‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و برگزاری این‌گونه نشست‌های تخصصی، نقش مؤثری در شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی، جذب سرمایه‌گذاری و تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در کنار تعامل مستمر با استان‌ها، زمینه‌ساز حفظ هرچه بهتر میراث ارزشمند کشور، افزایش بهره‌وری از اماکن تاریخی و رونق گردشگری فرهنگی خواهد بود.

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کد خبر 1405042902174
معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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