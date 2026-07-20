به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵نشست تخصصی بررسی و ارائه گزارش موانع و مشکلات اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی در محل عمارت مسعودیه و با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مدیران صندوق، علی سنایی‌نژاد رئیس گروه حفظ، احیا و مرمت بناهای تاریخی استان و علی مؤمنی دبیر شورای راهبردی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مربوط به اماکن تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود، تسریع در روند احیا، مرمت و بهره‌برداری اصولی از این بناهای ارزشمند ارائه شد.

او تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی وضعیت قراردادهای واگذاری، نحوه حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رفع موانع حقوقی و اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان صندوق توسعه و ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌ها برای تسریع در فرآیند احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی بود.

شریفی اظهار کرد: حفاظت و احیای بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی از سیاست‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود و برگزاری این‌گونه نشست‌های تخصصی، نقش مؤثری در شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی، جذب سرمایه‌گذاری و تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در کنار تعامل مستمر با استان‌ها، زمینه‌ساز حفظ هرچه بهتر میراث ارزشمند کشور، افزایش بهره‌وری از اماکن تاریخی و رونق گردشگری فرهنگی خواهد بود.

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