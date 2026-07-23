مصطفی شفیعیشکیب، کارشناس حوزه گردشگری و عضو هیئتمدیره جامعه تورگردانان ایران در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، این اقدام را نشانهای از توجه دولت به ضرورت صیانت از ظرفیتهای اقتصادی صنعت گردشگری ارزیابی کرد.
وی اظهار کرد: این تفاهمنامه را باید فراتر از یک توافق اداری و در قالب یک اقدام عملی و راهبردی برای پشتیبانی از صنعت گردشگری کشور تحلیل کرد؛ صنعتی که در شرایط خاص و پیچیده کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای حمایتی، تسهیلگر و اعتمادآفرین است.
شفیعیشکیب با تاکید بر اینکه موفقیت این تفاهمنامه به کیفیت اجرای آن وابسته است، افزود: آنچه امروز برای فعالان بخشخصوصی اهمیت دارد، مشاهده آثار عملی این توافق در عرصه اجراست. هر اندازه مفاد تفاهمنامه با دقت، سرعت و انسجام بیشتری عملیاتی شود، به همان میزان میتوان انتظار داشت فضای کسبوکار گردشگری به سمت ثبات، امید و پویایی حرکت کند.
عضو هیئتمدیره جامعه تورگردانان ایران، با اشاره به شرایط حساس صنعت گردشگری، خاطرنشان کرد: گردشگری از جمله بخشهایی است که در برابر تحولات اقتصادی و شرایط اضطراری، آسیبپذیری بالایی دارد؛ از اینرو هر سیاست، برنامه یا اقدام حمایتی که بتواند بخشی از دغدغههای فعالان این حوزه را کاهش دهد و امنیت روانی و اقتصادی بیشتری برای سرمایهگذاران و فعالان صنعت ایجاد کند، اقدامی ارزشمند، مؤثر و شایسته تقدیر است.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از باقی ماندن تفاهمنامهها در سطح اسناد و توافقات اداری تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اثربخشی چنین توافقهایی تنها در گرو اجرای دقیق، زمانبندیشده و قابل ارزیابی آنهاست. تفاهمنامهها زمانی میتوانند به نتایج مطلوب منجر شوند که به برنامههای اجرایی مشخص، اقدامات عملی و دستاوردهای ملموس برای فعالان صنعت تبدیل شوند.
شفیعیشکیب در پایان، نقش رسانهها را در فرآیند تحقق این تعهدات بسیار مهم دانست و تصریح کرد: رسانههای تخصصی و حرفهای میتوانند با ایفای نقش اطلاعرسانی و نظارت اجتماعی، ضمن تبیین ابعاد این تفاهمنامه، روند اجرای تعهدات را بهصورت مستمر رصد کنند تا حمایتهای پیشبینیشده با حداکثر کارآمدی به جامعه گردشگری کشور برسد.
انتهای پیام/
نظر شما