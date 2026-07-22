جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران، با اشاره به برگزاری نشست مشترک و انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدام را گامی مهم در حمایت از یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این تفاهم‌نامه در شرایطی که صنعت گردشگری با برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها مواجه است، اقدامی ارزشمند و حمایتی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده توجه جدی دولت به ضرورت پشتیبانی از این صنعت است.

او افزود: صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، نیازمند سیاست‌های هماهنگ، حمایت‌های هدفمند و تصمیمات بین‌بخشی است و همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و متولی گردشگری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات، افزایش تاب‌آوری و تقویت ظرفیت‌های این حوزه داشته باشد.

رئیس انجمن هتلداران ایران با قدردانی از تلاش‌های سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: به نمایندگی از جامعه هتلداران کشور از رویکرد حمایتی و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی در مسیر حل مسائل و تقویت جایگاه صنعت گردشگری تشکر می‌کنم.

حمزه‌زاده ادامه داد: در دوره مدیریت آقای صالحی‌امیری، اقدامات و برنامه‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری در حال انجام است که می‌تواند به ارتقای جایگاه این صنعت، افزایش نقش بخش‌خصوصی و فراهم شدن زمینه‌های توسعه همه‌جانبه گردشگری کشور کمک کند.

او با اشاره به محتوای تفاهم‌نامه منعقدشده میان دو وزارتخانه، خاطرنشان کرد: مفاد این تفاهم‌نامه به‌صورت مشخص بر حمایت از فعالان صنعت گردشگری، کاهش موانع موجود و ایجاد سازوکارهای حمایتی تمرکز دارد و از این منظر، اقدامی مهم و اثرگذار برای آینده این صنعت محسوب می‌شود.

رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: برگزاری نشست مشترک میان وزیران و معاونان دو وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امور اقتصادی و دارایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه موجب می‌شود مدیران اقتصادی کشور از نزدیک با مسائل، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های فعالان این حوزه آشنا شوند و تصمیمات حمایتی بر پایه شناخت دقیق‌تر از واقعیت‌های صنعت گردشگری اتخاذ شود.

حمزه‌زاده در پایان تاکید کرد: استمرار این تعاملات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند مسیر را برای حمایت‌های مؤثرتر، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال موجود و حرکت صنعت گردشگری به سمت پایداری و رشد هموار کند.

انتهای پیام/