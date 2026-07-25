به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز یکم مردادماه ۱۴۰۵ گفت: سامانه ایلام بلد به‌عنوان راهنمای جامع زائر، اطلاعات مورد نیاز زائران ورودی به استان را در حوزه جاذبه‌های گردشگری، آثار تاریخی، صنایع‌دستی و خدمات مورد نیاز در اختیار آنان قرار خواهد داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ارتقای خدمات اطلاع‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با هماهنگی و رایزنی‌های صورت‌گرفته با نبی‌پور، مدیرعامل شرکت مخابرات استان ایلام، به‌زودی لینک «ایلام‌بلد» برای استفاده زائران ورودی به استان راه‌اندازی و در دسترس قرار خواهد گرفت.

او افزود: «ایلام‌بلد» به عنوان راهنمای جامع زائر، اطلاعات مورد نیاز مسافران و زائران را در حوزه‌های مختلف از جمله معرفی جاذبه‌های گردشگری، اماکن تاریخی، ظرفیت‌های صنایع‌دستی، مراکز خدماتی و سایر اطلاعات کاربردی در اختیار آنان قرار می‌دهد تا سفری آگاهانه، ایمن و مطلوب را تجربه کنند.

شریفی تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه گامی مؤثر در توسعه خدمات هوشمند به زائران اربعین و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان ایلام است و نقش مهمی در هدایت زائران به بازدید از جاذبه‌های استان و رونق اقتصاد گردشگری و صنایع‌دستی ایفا خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در پایان از همکاری و همراهی مدیرعامل شرکت مخابرات استان در اجرای این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این سامانه، خدمات اطلاع‌رسانی به زائران اربعین با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.



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