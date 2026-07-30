بازگشت مسجد جامع ارومیه به دوران شکوه/ برداشتن گام بلند برای ثبت جهانی در سایه همدلی مسئولان

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه ۱۴۰۵ از روند مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه بازدید کردند.

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت استراتژیک بناهای مذهبی و تاریخی در زنجیره گردشگری، اظهار کرد: مرمت بناهایی نظیر مسجد جامع ارومیه، صرفاً یک فعالیت ساختاری نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری هوشمندانه بر روی هویت ملی است.

او افزود: ما در وزارت‌خانه معتقدیم که احیای این آثار، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری و ایجاد چرخه اقتصاد پایدار در منطقه فراهم می‌کند و تمرکز ما بر این است که پروژه‌های مرمتی با رویکرد اقتصادی و توسعه‌محور پیش بروند تا میراث‌فرهنگی بتواند به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی درآمدزایی از گردشگری عمل کند.

ضرورت استانداردسازی برای ورود به فهرست جهانی

لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در وزارت میراث‌فرهنگی، با بررسی جزئیات فنی مرمت، بر لزوم رعایت دقیق‌ترین استانداردهای بین‌المللی در بازسازی این بنا تأکید کرد.

او افزود: برای اینکه یک اثر تاریخی بتواند جایگاه خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو تثبیت کند، فرآیند مرمت نباید تنها به بازسازی ظاهری محدود شود، بلکه باید با رویکرد علمی و با حفظ دقیق لایه‌های تاریخی انجام گیرد.

خسروی گفت: هدف ما در این بازدید، اطمینان از این است که تمامی مراحل احیا، با رعایت اصول حفاظتی و ساختاری، مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی را هموار سازد تا این بنا به‌عنوان یکی از گوهرهای فرهنگی منطقه شناخته شود.

بازگرداندن مسجد جامع ارومیه به اصالت واقعی‌اش

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با ارائه گزارشی از پیشرفت کار، به جزئیات مالی و اجرایی پروژه اشاره و اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان برای عملیات مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه هزینه شده است.

او اضافه کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای این پروژه، حذف الحاقات غیر اصیل و اضافی بود که باعث شد مسجد جامع بار دیگر به هویت اصلی و معماری دوران شکوه خود بازگردد، اکنون با طی شدن اکثر مراحل مرمتی، ما در آستانه ثبت جهانی این اثر هستیم و تلاش می‌کنیم با تکیه بر این اقدامات، این بنا را به قطب اصلی گردشگری مذهبی و تاریخی در استان تبدیل کنیم.

انتهای پیام/