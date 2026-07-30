به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در سفری به آذربایجان غربی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و رسول ملکی، سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب، از پروژه در حال احداث موزه میاندوآب بازدید کردند.

در این بازدید میدانی که با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و موانع موجود صورت گرفت، مدیرکل موزه‌های کشور بر اهمیت احداث این مرکز فرهنگی در راستای حفظ و معرفی غنای تمدنی و تاریخی منطقه تأکید کرد و دستورات لازم برای بهره‌گیری از استانداردهای نوین موزه‌داری در طراحی داخلی و چیدمان اشیای تاریخی را صادر کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی، نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه موزه میاندوآب یکی از پروژه‌های اولویت‌دار این اداره‌کل محسوب می‌شود، تصریح کرد: با حمایت‌های وزارتخانه و همکاری مدیریت شهری، تلاش می‌شود تا با رفع کمبودهای اعتباری و زیرساختی، روند تکمیل این پروژه تسریع شود.

او افزود: ایجاد این موزه نه تنها گامی ارزشمند در راستای صیانت از آثار تاریخی این شهر است، بلکه می‌تواند نقش به‌سزایی در جذب گردشگر، معرفی پتانسیل‌های فرهنگی میاندوآب و تقویت اقتصاد محلی از طریق توسعه صنعت گردشگری ایفا کند.

در ادامه این جلسه، رسول ملکی، سرپرست فرمانداری ویژه میاندوآب، ضمن استقبال از نگاه ویژه وزارتخانه به ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان، آمادگی کامل فرمانداری را برای تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زیرساخت‌های لازم و رفع موانع موجود اعلام کرد.

مقرر شد پس از جمع‌بندی گزارش کارشناسی این بازدید، زمان‌بندی دقیق برای مراحل نهایی ساخت و تجهیز این موزه تدوین شده و با نظارت مستقیم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، گام‌های اجرایی برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این فضای فرهنگی و آموزشی برای شهروندان و گردشگران برداشته شود.

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