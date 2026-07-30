بهگزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۷ مردادماه از روند احیای موزه «مجاهدتهای خاموش» ارومیه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت مرمت، احیا و آمادهسازی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر تکمیل بخشهای مختلف موزه با رویکرد محتوایی، هویتی و اقتصادی تأکید شد.
مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدید با اشاره به اهمیت طراحی هدفمند فضاهای موزهای، گفت: ایجاد گالری ویژه تاریخچه ساختمان صداوسیما و رسانه در موزه مجاهدتهای خاموش ضروری است و باید موضوع اقتصاد موزه نیز در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
او افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای روایی و تاریخی ساختمان، در کنار تعریف کارکردهای جدید برای جذب مخاطب، میتواند به پویایی بیشتر این موزه و تقویت جایگاه آن در حوزه فرهنگی و گردشگری کمک کند و سعی میکنیم در تامین اعتبار ایجاد این موزه در حد توان کمک کنیم.
مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار کرد: ساختمان قدیمی صداوسیما با توجه به معماری و هویت تاریخی آن احیا میشود و تاکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان برای احیای این موزه هزینه شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانغربی ادامه داد: برای تکمیل کامل این پروژه، ۲۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است تا عملیات اجرایی، تجهیز و آمادهسازی نهایی آن به سرانجام برسد.
او با تشریح مشخصات این مجموعه گفت: موزه مجاهدتهای خاموش در زمینی به مساحت ۳۴ هزار مترمربع قرار دارد و دارای یکهزار و ۲۲۵ مترمربع زیربنا است.
صفری افزود: در این موزه، بخشها و گالریهای مختلفی از جمله گالری اتفاقات انقلاب، مستندات تهدیدات برونمرزی و درونمرزی، نقش وزارت اطلاعات، مکشوفات وزارت اطلاعات و دیگر بخشهای مرتبط پیشبینی شده است که پس از تکمیل، زمینه معرفی بخشی از رویدادها و روایتهای تاریخی معاصر را فراهم خواهد کرد.
احیای موزه «مجاهدتهای خاموش» ارومیه را میتوان یکی از پروژههای شاخص در حوزه بازآفرینی فضاهای تاریخی و فرهنگی استان دانست؛ پروژهای که علاوه بر صیانت از یک بنای دارای هویت، میتواند با تکمیل و بهرهبرداری، به غنای زیرساختهای فرهنگی و موزهای آذربایجان غربی کمک کند.
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