۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد؛

تشدید نظارت بر خدمات گردشگری مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان ویژه ایام اربعین

تشدید نظارت بر خدمات گردشگری مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان ویژه ایام اربعین

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از تشدید نظارت بر خدمات گردشگری مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان، ویژه ایام اربعین خبر داد و گفت: بازرسی از واحدهای خدماتی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و تاسیسات گردشگری این مسیر به‌صورت مستمر انجام و با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اکیپ نظارت ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت محیط و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واحدهای خدماتی بین‌راهی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر تاسیسات گردشگری مسیر مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین را بررسی کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هدف از این بازدیدها را نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نرخ‌های مصوب و ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین رفاه زائران و مسافران از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ایام اربعین است.

او با بیان اینکه این بازدیدها تا پایان ایام اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط و مقررات، با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

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کد خبر 1405050900663
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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