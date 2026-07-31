تشدید نظارت بر خدمات گردشگری مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان ویژه ایام اربعین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اکیپ نظارت ستاد اجرایی خدمات سفر استان با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت محیط و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واحدهای خدماتی بین‌راهی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر تاسیسات گردشگری مسیر مسیرهای منتهی به مرز باشماق مریوان بازدید و وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین را بررسی کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هدف از این بازدیدها را نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نرخ‌های مصوب و ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین رفاه زائران و مسافران از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ایام اربعین است.

او با بیان اینکه این بازدیدها تا پایان ایام اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت ضوابط و مقررات، با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

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