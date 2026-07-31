به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز پنجشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ به همراه مسئول حوزه پژوهش ادارهکل، مدیر پایگاه میراثفرهنگی کرفتو و مدیر پایگاه میراثفرهنگی زیویه از غار تاریخی کرفتو بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای آمادهسازی پرونده ثبت جهانی این اثر قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: غار معبد کرفتو یکی از آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی کردستان است که از ظرفیتهای ویژهای در حوزه میراثفرهنگی برخوردار بوده و روند پژوهشها و مطالعات تخصصی برای تهیه و تدوین پرونده ثبت جهانی آن با جدیت ادامه دارد.
او عنوان کرد: در این مسیر، تیمهای پژوهشی متشکل از متخصصان حوزههای مختلف با انجام مطالعات میدانی، بررسیهای تاریخی و مستندسازی علمی، در حال تکمیل بخشهای مختلف پرونده هستند.
طالبنیا با اشاره به اهمیت حفاظت و معرفی آثار شاخص استان، افزود: ثبت جهانی غار تاریخی کرفتو نیازمند انجام مطالعات دقیق و رعایت استانداردهای بینالمللی است و مجموعه میراثفرهنگی استان با بهرهگیری از توان کارشناسان و ظرفیت پایگاههای تخصصی، این روند را دنبال میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: غار کرفتو با معماری صخرهای منحصربهفرد، کتیبههای تاریخی و ویژگیهای فرهنگی و باستانشناختی، یکی از مهمترین آثار استان کردستان به شمار میرود که معرفی شایسته آن نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه دارد.
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