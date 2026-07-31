به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی شهرستان قروه که با حضور مسئول میراث‌فرهنگی شهرستان و دهیار روستای قصلان برگزار شد، اظهار کرد: پس از سفر مدیرکل موزه‌های کشور به منطقه و بررسی ظرفیت‌های شهرستان قروه، موضوع تبدیل حمام تاریخی قصلان به موزه سنگ مورد تصویب قرار گرفت و در همین راستا بازدیدهای کارشناسی برای عملیاتی شدن این طرح انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: حمام تاریخی قصلان با برخورداری از معماری ارزشمند و ظرفیت‌های فرهنگی، قابلیت تبدیل شدن به یک فضای موزه‌ای شاخص را دارد و راه‌اندازی موزه سنگ در این مجموعه، زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی منطقه را فراهم می‌کند.

او همچنین به اهمیت قلعه تاریخی اسفندآباد اشاره کرد و گفت: این قلعه به عنوان مرکز ولایت اسفندآباد از جایگاه تاریخی و هویتی ویژه‌ای برخوردار است و احیای آن به عنوان یکی از مراکز شاخص هویتی شهرستان و استان در دستور کار قرار گرفته است.

طالب‌نیا عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای احیا و بهره‌برداری فرهنگی از قلعه تاریخی اسفندآباد با همکاری دهیاری روستای قصلان و تاکید فرماندار شهرستان دنبال می‌شود تا این اثر بتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی روستاها و تعریف کاربری‌های فرهنگی برای بناهای ارزشمند، از رویکردهای مهم این اداره‌کل در مسیر حفاظت از میراث‌فرهنگی و رونق گردشگری استان است.

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