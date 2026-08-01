به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام هادی سعادت، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نجف، در حاشیه برگزاری نمایشگاه «زنگ آخر» با اشاره به اهداف این رویداد فرهنگی و هنری اظهار کرد: عنوان «زنگ آخر» اشاره به واپسین حضور کودکانی دارد که برای آموختن علم و دانش در مدرسه گرد هم آمده بودند، اما در پی وقوع آن فاجعه، دیگر صدایی از آنان شنیده نشد و مدرسه برای همیشه در سکوتی تلخ فرو رفت.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه، روایتگر یکی از آشکارترین اسناد مظلومیت کودکان است، افزود: آثار ارائهشده در این نمایشگاه، صرفاً مجموعهای از آثار هنری نیست، بلکه سندی تاریخی و فرهنگی برای ثبت جنایتی است که آینده، علم و آموزش را هدف قرار داد. چنین روایتهایی باید در قالب نمایشگاههای هنری در کشورهای مختلف جهان عرضه شوند تا افکار عمومی با ابعاد انسانی این فجایع بیش از پیش آشنا شوند.
وابسته فرهنگی ایران در نجف با تاکید بر اینکه دشمنی با ملت ایران تنها به تقابل سیاسی محدود نمیشود، تصریح کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تقابل با هویت فرهنگی، علمی و تمدنی یک ملت است؛ دشمن میکوشد چراغ علم، فرهنگ و پیشرفت را خاموش کند و حق طبیعی کودکان و نوجوانان برای آموزش و رشد را سلب کند؛ از همین رو، هنر میتواند زبان گویای افشای این حقیقت و انتقال آن به وجدان جهانی باشد.
سعادت انتخاب شهر نجف اشرف و ایام اربعین برای برگزاری این نمایشگاه را اقدامی راهبردی و هوشمندانه توصیف کرد و گفت: نجف، به برکت وجود مضجع نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حضور عالمان و اندیشمندان بزرگ، یکی از مهمترین کانونهای علم، معرفت و فرهنگ در جهان اسلام است. برگزاری چنین نمایشگاهی در این فضای معنوی، ضمن بهرهگیری از ظرفیت عظیم فرهنگی اربعین، امکان انتقال پیام مظلومیت، عدالتخواهی و مقاومت را به زائرانی از دهها کشور جهان فراهم میکند.
وی استقبال زائران از این نمایشگاه را قابل توجه دانست و اظهار کرد: استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی از این دست میتواند به بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ مبارزه با استکبار، مقاومت، صبر و پایداری تبدیل شود؛ فرهنگی که ریشه در نهضت عاشورا و پیامآوری حضرت زینب کبری(س) دارد و امروز نیز الهامبخش ملتهای آزاده جهان است.
وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نجف همچنین با اشاره به شناخت عمیق خود از جامعه عراق خاطرنشان کرد: مردم عراق، مردمی برخوردار از روحیه عاطفی، انسانی و همدل هستند و بیتردید چنین رویدادهایی، احساس همدردی و همبستگی میان دو ملت ایران و عراق را بیش از پیش تقویت میکند.
وی در پایان تاکید کرد: گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان دو کشور و استمرار برگزاری نمایشگاههایی با مضامین انسانی، میتواند سرمایه اجتماعی و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی دو ملت را مستحکمتر کرده و زمینهساز شکلگیری روایت مشترکی از مقاومت، عدالتخواهی و دفاع از کرامت انسانی در سطح منطقه و جهان باشد.
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