به گزارش میراث آریا، انجام پیادهروی اربعین به مناسبت ایام اربعین حسینی طی سالهای اخیر به عنوان بزرگترین گردهمایی سالیانه مذهبی در جهان ثبت شده است. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای ارتباطی هر سال خدمات گوناگون و مناسبی را جهت تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات فراهم میکنند.
سید ستارهاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در جلسه شورای اداری استان ایلام و ستاد ویژه اربعین شهر مهران اشاره به سفر اخیر خود به عراق، از توافقات مشترک دو کشور برای ارتقای خدمات ارتباطی زائران خبر داد و گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت لینکهای ارتباطی بین ایران و عراق، فراهم شدن امکان رومینگ برای کاربران ایرانی، ارائه خدمات سکوهای داخلی در عراق و ایجاد ایستگاههای دسترسی رایگان به اینترنت از مهمترین توافقات دو کشور برای ایام اربعین است.
شرکت ملی پست نیز خدماتی را برای تسهیل سفر زائران حسینی در نظر گرفته است به گونهای که همزمان با آغاز این سفر، طرح بازگرداندن وسایل و مدارک گمشده زائران از عراق اجرایی میشود. بر این اساس زائرانی که در سامانه سماح ثبتنام کرده و کیوآرکد شناسایی خود را روی وسایلشان نصب کرده باشند، میتوانند در صورت مفقود شدن آنها، از خدمات شرکت ملی پست برای بازگشت اقلام خود استفاده کنند.
در همین رابطه اپراتورهای ارتباطی به رسم هر سال خدماتی را که قرار است در اختیار زائران قرار دهند، اعلام کردهاند. به طور مثال اپراتور اول تلفن همراه (همراه اول) با شعار در مسیر حسین هیچکس تنها نیست، خدمات ارتباطی ویژه خود را از ۳۱ تیرماه تا ۲۳ مردادماه در اختیار زائران عتبات عالیات قرار میدهد.
بر این اساس در بخش ارتباطی، بستههای متنوع رومینگ برای زائران طراحی شده است. بسته ویژه هفتروزه شامل ۲ گیگابایت اینترنت، ۲۰ دقیقه مکالمه و ۲۰ پیامک هفت روزه با قیمت ۶۵۰ هزار تومان و بستههای دیگر نیز شامل یک گیگابایت اینترنت هفتروزه با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، ۵ گیگابایت اینترنت ۱۴ روزه با قیمت ۸۰۰ هزار تومان و همچنین مکالمه ۳۰ دقیقهای هفتروزه همراه با ۳۰ پیامک با قیمت ۵۰۰ هزار تومان برای زائران در نظر گرفته شده است.
همچنین خرید بستههای ویژه رومینگ از طریق اپلیکیشن همراه من، شمارهگیری کد دستوری ستاره ۱ ستاره ۴۰ مربع یا فروشگاه آنلاین همراه اول به آدرس shop. mci. ir امکانپذیر است.
استفاده از این بستههای رومینگ، علاوه بر کاهش هزینههای ارتباطی، امکان دسترسی زائران به اپلیکیشنهای بانکی و پیامرسانهای ایرانی در خاک عراق را فراهم میکند. علاوه بر موارد گفته شده این اپراتور حضور میدانی خود را در مرزهای اصلی کشور از جمله تمرچین، باشماق، خسروی، مهران، چذابه و شلمچه ادامه میدهد به گونهای که ایستگاههای خدمترسانی در پلیسراه سنندج و ترمینال سلام نیز برای راهنمایی و پشتیبانی حضوری زائران فعال خواهند بود.
از سوی دیگر اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) اخیرا اعلام کرده است که با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی زائران اربعین به خدمات ارتباطی در کشور عراق، بستههای رومینگ ویژهای را با تعرفههای تخفیفی و هدیه رایگان ۱۰ برابری، ارائه میدهد.
در همین راستا این اپراتور بستهها و تعرفه رومینگ ویژهای شامل بسته اینترنت و بسته ترکیبی مکالمه، پیامک و اینترنت را از طریق اپراتورهای Zain و Asiacell در کشور عراق، در نظر گرفته است که با خرید هر یک از آنها، یک بسته رایگان معادل ۱۰ برابر حجم بسته خریداری شده، برای استفاده در داخل کشور، ارائه میشود.
بستههای رومینگ اربعین ایرانسل، تا ۲۳ مردادماه قابل فعالسازی هستند و مشترکان میتوانند بدون نیاز به خرید سیمکارت عراقی و تغییر شماره، از این خدمات مقرونبهصرفه، در سفر اربعین بهرهمند شوند.
این بستهها، در مقایسه با تعرفه اپراتورهای عراقی، هزینه کمتری برای اینترنت، تماس و پیامک دارند و امکان دسترسی آسان به خدمات اداری، ارتباطی و بانکی ایران، انجام تراکنشها، کارت به کارت و دریافت پیامکهای بانکی را فراهم میکنند.
تخفیفهای ویژه در بستههای رومینگ اربعین
در این طرح، چهار بسته هفت روزه و دو بسته ۱۴ روزه، به صورت بسته اینترنت و ترکیبی مکالمه، پیامک و اینترنت، در دسترس زائران قرار گرفته است. بستههای اینترنت و ترکیبی رومینگ ویژه ایام اربعین، از طریق سوپراپلیکیشن یرانسلمن، صفحه رومینگ وبسایت ایرانسل و کد دستوری #۴*۱۱۱۱*، قابل فعالسازی است.
با خرید هر یک از بستههای رومینگ اربعین اپراتور دوم تلفن همراه، یک بسته رایگان معادل ۱۰ برابر حجم بسته رومینگ خریداری شده، با اعتبار هفت روز برای استفاده در داخل کشور، ارائه میشود که در جدول زیر، جزئیات آنها آورده شده است. این بستهها تا ۳۰ روز پس از خرید بسته رومینگ، از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسلمن و در بخش پیشنهادها، قابل فعالسازی هستند. حجم اینترنت رایگان، ویژه استفاده از ساعت ۲ تا ۷ بامداد است، اما استفاده از حجم مکالمه و پیامک درون شبکه، در هر ساعتی از شبانهروز امکانپذیر است.
تعرفه خدمات رومینگ بدون فعالسازی بسته
ایرانسل همچنین، تعرفههای خدمات رومینگ (بدون فعالسازی بسته) را برای مشترکانی که در سفر به عراق مایل به استفاده از مکالمه، پیامک یا اینترنت بدون خرید بسته هستند، اعلام کرد. بر این اساس، هزینه هر دقیقه تماس با شمارههای عراقی یا ایرانی و دریافت تماس در عراق، ۶۰هزار تومان و هر پیامک ارسالی ۸۰۰۰ تومان، محاسبه میشود. دریافت پیامکهایی مانند پیامک بانکی، برای مشترکان ایرانسل در عراق رایگان است و مصرف اینترنت آزاد، با نرخ ۱۲۰۰ تومان، به ازای هر مگابایت محاسبه میشود.
اگر مشترک در کشور عراق، اعتبار کافی برای دریافت تماس نداشته باشد، تماسگیرنده در ایران که از سیمکارت ایرانسل استفاده میکند، میتواند هزینه تماس رومینگ را بپردازد. برای استفاده از سرویس میزبان تماس، تماسگیرنده باید علاوه بر پرداخت هزینه تماس خود، هزینه فرد دریافتکننده تماس (فردی که در کشور عراق حضور دارد)، به مبلغ ۶۰هزار تومان در هر دقیقه را پرداخت کند.
فعالسازی خدمات رومینگ
برای استفاده از خدمات رومینگ، این سرویس باید پیش از خروج از کشور فعال شود. مشترکان این اپراتور میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۱*۱۱۱۱* یا از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسلمن، این سرویس را فعال کنند.
برای این امر، کافی است در سوپراپلیکیشن ایرانسلمن به بخش حساب من مراجعه کرده و از قسمت پروفایل، وارد بخش رومینگ شده و سرویس رومینگ را فعال کنند. با خرید بستههای رومینگ پیش از خروج از کشور، سرویس رومینگ سیمکارت بهصورت خودکار فعال میشود.
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