بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه هتل پنجستاره دیاکو امروز، ۸ مردادماه در قالب رویداد اینوا، با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، قهرمان عیوضلو، فرماندار، آیدین رحمانی، شهردار و قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و محلی در ارومیه برگزار شد.
طرح توسعه هتل پنجستاره دیاکو با سرمایهگذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده و با بهرهبرداری از آن برای ۷۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
این پروژه از مهمترین طرحهای حوزه اقامت و گردشگری آذربایجانغربی به شمار رفته و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری استان خواهد داشت.
احداث هتلهای ۵ ستاره در آذربایجان غربی، بهعنوان حلقهای مفقوده در زنجیره ارزش گردشگری استان، نقشی راهبردی در ارتقای استانداردهای پذیرایی و جذب گردشگران بینالمللی ایفا میکند، چراکه توسعه زیرساختهای اقامتی لوکس نه تنها موجب افزایش ماندگاری مسافران و به تبع آن رشد درآمدهای ارزی و بومی میشود، بلکه با تقویت برند گردشگری منطقه، آذربایجان غربی را از یک مقصد گذری به مقصدی هدفمند و سطحبالا در نقشه گردشگری ایران و کشورهای همسایه تبدیل خواهد کرد.
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