رونمایی از سه رویداد گردشگری با محور دیپلماسی فرهنگی / تاکید بر توسعه «کاروان گردشگری ایران»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین رونمایی از پوسترهای «پنجمین رویداد پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران و ارمنستان»، «رویداد بین‌المللی گردشگری ادبی از شیراز تا قونیه؛ از حافظ تا مولانا» و «رویداد ملی گردشگری ادبی از شیراز تا توس؛ از سعدی تا فردوسی» ظهر شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در سالن خلیج فارس برگزار شد.

توسعه «کاروان گردشگری ایران» با محور همسایگان

محسنی بندپی در این مراسم با اشاره به آغاز پروژه «کاروان گردشگری ایران» اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری با ۱۵ کشور همسایه و با الهام از تجربه‌های موفقی مانند همکاری با قونیه شکل گرفته است. در شرایط کنونی، بازسازی تصویر ایران در عرصه بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و این رویدادها می‌توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.

وی افزود: با مشارکت بخش خصوصی و همراهی دولت، الگوی پیوند فرهنگ و گردشگری در کشورهای منطقه توسعه می‌یابد و امکان برگزاری رویدادهای مشترک با کشورهایی مانند تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان فراهم خواهد شد. این رویکرد علاوه بر رونق گردشگری، بستری برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و قومی ایجاد می‌کند.

نقش رویدادها در معرفی ظرفیت‌های ایران/ تمرکز بر شیراز و توسعه رویدادهای مکمل

معاون گردشگری کشور با تاکید بر ظرفیت‌های متنوع ایران در حوزه‌های فرهنگی و خوراک گفت: رویدادهایی مانند جشنواره ایران و ارمنستان با استقبال گسترده مواجه شده‌اند و لازم است اطلاع‌رسانی داخلی آن‌ها نیز تقویت شود.

وی حمایت از بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه دیپلماسی گردشگری را از اولویت‌های اصلی وزارتخانه عنوان کرد.

محسنی بندپی همچنین از افتتاح «باغ‌موزه مشاهیر ایران» هم‌زمان با رویدادهای گردشگری ادبی مهرماه در شیراز خبر داد و پیشنهاد کرد در کنار این برنامه‌ها، رویدادهای مکملی در حوزه گردشگری سلامت، صنایع‌دستی و اقتصاد فرهنگ برگزار شود تا تصویری جامع از توانمندی‌های کشور ارائه شود.

گردشگری، از کلام تا تجربه زیسته/ شیراز، ظرفیت تبدیل به قطب جهانی گردشگری ادبی را دارد

در ادامه بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس که به صورت برخط در این آیین حضور داشت با تاکید بر مفهوم تجربه زیسته در گردشگری ادبی، گفت: رسالت گردشگری عبور از واژه‌ها و رسیدن به تجربه و معناست، جایی که مخاطب ارتباطی عمیق با فرهنگ و هویت برقرار می‌کند.

به گفته وی در عصر فناوری و هوش مصنوعی، مزیت ماندگار گردشگری در همین تجربه شهودی و معنوی نهفته است.

مریدی با اشاره به طراحی رویداد «از شور عرفان تا راز غزل» افزود: این رویداد با هدف خلق تجربه‌ای عمیق برای گردشگران شکل گرفته تا آنان از سطح بازدید فراتر رفته و به هم‌آفرین معنا تبدیل شوند. شیراز می‌تواند همانند قونیه به یکی از قطب‌های جهانی گردشگری ادبی تبدیل شود، مشروط بر آنکه این رویدادها به جریانی مستمر و مردمی بدل شوند.

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