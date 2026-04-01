انجام بیش از یک هزار و ۲۰۰ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری کرمان در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا معمارنژاد چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: از ابتدای نوروز امسال و بهمنظور فراهم کردن شرایط مناسب خدمترسانی به گردشگران و هموطنان آسیبدیده از جنگ، بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، در قالب ۲۹ تیم نظارت از ابتدای نوروز تا ۱۱ فروردینماه، بیشاز ۱۲۹۰ بازدید از تأسیسات اقامتی، پذیرایی و رفاهی سطح استان انجام شدهاست.
جانشین معاون گردشگری کرمان تصریح کرد: این بازدیدهای نظارتی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت موازین بهداشتی و اجرای نرخ مصوب در تأسیسات تحت پوشش این ادارهکل در دستور انجام و پیگیری قرار دارد.
او در پایان اظهار کرد: ادارهکل میراث فرهنگی کرمان در حوزه خدمترسانی به گردشگران و آسیبدیدگان جنگ در سطح استان با تمام توان و ظرفیت به انجام مأموریتها در حوزه گردشگری و تأسیسات اقامتی و پذیرایی در ایام نوروز ۱۴۰۵ مبادرت کرده و ادامه فعالیت تیمهای نظارتی و تشدید نظارتها تا پایان فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر در دستور کار است.
