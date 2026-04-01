۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶

موزه ها و اماکن تاریخی کرمان در ۱۳ فروردین تعطیل است

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: به مناسبت روز طبیعت، پایگاه‌های ملی و جهانی، موزه‌ها و اماکن تاریخی، تحت نظارت این اداره کل در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم در تشریح این خبر ضمن بیان این مطلب که استان کرمان با وجود شرایط جنگ تحمیلی صهیونی- آمریکایی، در نوروز امسال میزبان شایسته‌ای برای مسافران نوروزی و گردشگران بوده است، افزود: اماکن تاریخی و موزه های تحت مدیریت این اداره‌کل به ویژه باغ شاهزاده ماهان، ارگ جهانی بم و ارگ تاریخی راین در روز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.

 سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان با یادآوری این مطلب که طی ایام نوروز ۱۴۰۵ از بین موزه‌ها و اماکن تاریخی استان کرمان تاکنون باغ شاهزاده ماهان، بیشترین بازدیدکننده را داشته است، تصریح کرد: ایام نوروز تعدادی از موزه‌های استان علی رغم شرایط موجود کشور دایر و میزبان گردشگران و مهمانانی از استان‌های مختلف به خصوص استان‌های همجوار و آسیب دیدگان از جنگ بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405011200951
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha