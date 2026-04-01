موزه ها و اماکن تاریخی کرمان در ۱۳ فروردین تعطیل است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهیمقدم در تشریح این خبر ضمن بیان این مطلب که استان کرمان با وجود شرایط جنگ تحمیلی صهیونی- آمریکایی، در نوروز امسال میزبان شایستهای برای مسافران نوروزی و گردشگران بوده است، افزود: اماکن تاریخی و موزه های تحت مدیریت این ادارهکل به ویژه باغ شاهزاده ماهان، ارگ جهانی بم و ارگ تاریخی راین در روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان با یادآوری این مطلب که طی ایام نوروز ۱۴۰۵ از بین موزهها و اماکن تاریخی استان کرمان تاکنون باغ شاهزاده ماهان، بیشترین بازدیدکننده را داشته است، تصریح کرد: ایام نوروز تعدادی از موزههای استان علی رغم شرایط موجود کشور دایر و میزبان گردشگران و مهمانانی از استانهای مختلف به خصوص استانهای همجوار و آسیب دیدگان از جنگ بود.
