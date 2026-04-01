میزبانی شایسته همدان از مسافران در شرایط بحرانی/ هیچ کمبودی در استان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیررضا یوسفیان چهارشنبه ۱۲ فروردین در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان، ضمن تشکر از اعضای ستاد، اظهار کرد: با همراهی و همدلی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت ارشد استان، همدان به شایستگی از مهمانان نوروزی پذیرایی کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با پاسداشت روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران، از حضور مردم در خیابان‌ها که سبب غافلگیری دشمن شده است قدردانی کرد.

او با اشاره به اینکه همدان، به خوبی از عهده میزبانی از گردشگرانی که در روزهای بحران به همدان سفر کرده‌اند برآمده است، گفت: از اینکه در این روزها میزبان مهمانانی از سراسر کشور هستیم افتخار می‌کنیم و مجموعه مدیریت استان تلاش می‌کند میزبانی را به نحو شایسته انجام دهد.

یوسفیان با تأکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی، هیچ کمبودی در استان وجود ندارد، افزود: همراهی هم‌استانی‌ها در میزبانی از هموطنان قابل ستایش است.

او با اشاره به اینکه همدلی نقش مهمی در مدیریت استان در دوران جنگ داشته است، اظهار کرد: با همراهی مدیران‌کل، فرمانداران و با درایت مدیریت ارشد استان، خوشبختانه هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.

یوسفیان با بیان اینکه استان سفرهای نوروزی را به خوبی پشت سر گذاشته و برای موج احتمالی سفر در روزهای آینده نیز آماده است، تاکید کرد: هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی، جایگاه‌های سوخت، نانوایی‌ها و... در استان وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه در شرایط جنگی زندگی روزمره در استان جریان دارد، اضافه کرد: ما وظیفه داریم از کیان مملکت دفاع کنیم و خدمات‌رسانی به هموطنان را جزو وظایف اصلی خود می‌دانیم.

