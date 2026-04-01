مدیریت هوشمند سفرهای نوروزی در همدان 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده چهارشنبه ۱۲ فروردین در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان، با اشاره به اینکه در نوروز امسال سیستم نظرسنجی از مسافران را اجرا کردیم، افزود: نتیجه این نظرسنجی نشان دهنده رضایتمندی مسافران از میزبانی استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: فعالیت ستاد خدمات سفر با هدف مدیریت هوشمندانه سفرهای نوروزی به پایداری جریان سفرهای نوروزی انجامید.

او با اشاره به اینکه مجموعه مدیریتی منسجم در استان باعث آرامش در بازار و ایجاد فضای امن برای همشهریان و مهمانان شده است، افزود: براساس گزارش اعضای ستاد سفر، هیچ کمبودی در استان وجود ندارد و همدان همچنان آمادگی میزبانی از هموطنان در روزهای آتی را دارد.

معصوم‌علیزاده با بیان اینکه همگرایی برای مواجهه با شرایط بحرانی در استان به خوبی شکل گرفته است، اظهار کرد: آمارها نشان دهنده تداوم پویایی جریان سفر در استان است و ما نیز تلاش می‌کنیم میزبان خوبی برای مسافران باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان تأکید کرد: روند خدمات‌رسانی به مسافران بدون وقفه ادامه دارد و بازگشایی اماکن تاریخی از دوم فروردین، نشانه‌ای از تاب‌آوری نظام مدیریتی استان در مواجهه با بحران است.

