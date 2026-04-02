به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۱۳ فروردین ماه و در روز طبیعت، محمدهادی طهرانی‌مقدم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، معاونان، اعضای ستاد خدمات سفر و شماری از پرسنل اداره کل به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهیدان جنگ رمضان غرس کردند.

این اقدام فرهنگی و سنت حسنه در راستای لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ درخت‌کاری، توسعه فضای سبز و حفظ محیط‌زیست انجام شد.

این نهال‌ها با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی سیستان وبلوچستان تهیه و به یاد شهدا در محل موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق کاشت شد.

مراسم درختکاری در روز طبیعت به صورت همزمان در سراسر کشور نیز اجرایی شد.

