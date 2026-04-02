به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهوش اسعدی ۱۳ فروردین ماه اظهار کرد: این هنر اصیل و منحصربه‌فرد توسط زنان و دختران منطقه تولید می‌شود و همچنان با شیوه‌های سنتی به حیات خود ادامه می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان، با اشاره به ویژگی‌های این هنر ارزشمند افزود: خاک مورد استفاده در تولید این سفال از منطقه «مشکوتک» در فاصله یک کیلومتری روستا تأمین می‌شود و برای تزئین آن از سنگ منگنز که در اصطلاح محلی «یتوک» نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند؛ این سنگ از اطراف کوه بیرک در شهرستان مهرستان تهیه می‌شود.

اسعدی ادامه داد: سفال روستای گلپورکان در سال ۱۳۹۶ در فهرست شورای جهانی صنایع‌دستی به ثبت رسیده است و در حال حاضر ۱۳ شرکت تعاونی سفالگری در این روستا فعال هستند که به‌طور مستقیم ۱۳۰ نفر در این حوزه اشتغال دارند.

رئیس میراث فرهنگی سراوان همچنین با اشاره به برنامه‌های نوروزی اظهار کرد: در نوروز امسال، ۱۳ غرفه فروش محصولات سفالی در این روستا برای بازدید و خرید گردشگران و همشهریان دایر شده است و همه روزه مسافران زیادی برای بازدید از این روستا و خرید سفال کلپورگان به این منطقه سفر می‌کنند.

روستای جهانی گلپورکان در فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان سراوان واقع شده و یکی از مقاصد مهم گردشگری صنایع‌دستی در استان سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رود.

