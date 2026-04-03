به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدبرفر ۱۴ فروردین ماه اظهار کرد: سازه یا همان «دخمههای» باستانی ذخیره غلات و خرما در روستای گردشگری «گَرَگ» شهرستان سرباز، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، در ایام نوروز شاهد حضور بازدید کنندگان بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرباز افزود: این آثار که نمادی از نبوغ و دانش بومی مردمان منطقه در ادوار کهن برای نگهداری مواد غذایی بهویژه غلات و خرما در شرایط آب و هوایی مختلف هستند، با معماری منحصربهفرد و کاربرد تاریخی خود، توانستند توجه بخش قابل توجهی از مسافران نوروزی را که به این منطقه سفر کرده بودند، جلب کنند.
او با ابراز خرسندی از این استقبال تصریح کرد: رشد قابل توجه تعداد بازدیدکنندگان از این دخمههای باستانی در نوروز امسال، نشاندهنده علاقهمندی رو به افزایش عموم مردم، بهخصوص نسل جوان، به کشف و درک تاریخ شفاهی و شیوههای زندگی گذشتگان است.
برفر در ادامه افزود: این دخمهها صرفاً سازههایی برای ذخیرهسازی نبودهاند، بلکه بیانگر دانش عمیق مردمان این دیار در سازگاری با محیط و استفاده بهینه از منابع طبیعی در طول تاریخ بودهاند که امروزه، این دخمهها به یکی از جاذبههای مهم گردشگری فرهنگی در ایام نوروز در شهرستان سرباز تبدیل شدهاند.
