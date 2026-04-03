به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهوش اسعدی ۱۴ فروردین ماه اظهار کرد: منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در پارک نخلستان سراوان، از غرفههای ستاد نوروزی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعیت هلالاحمر این شهرستان بازدید و بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران تا پایان رسمی ستاد تأکید کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سراوان افزود: استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید با اشاره به شرایط ویژه حادث شده به کشور، از تلاش دستگاههای اجرایی عضو ستاد سفر بهویژه ادارهکل میراثفرهنگی و جمعیت هلالاحمر در ارائه خدمات مناسب در ایام نوروز در سراسر استان قدردانی کرد.
او ادامه داد: در این بازدید که نماینده مردم شهرستانهای سراوان، مهرستان،سیب وسوران و گلشن، فرماندار شهرستان و معاونان استاندار نیز حضور داشتند آخرین وضعیت خدمات رسانی به مسافران نوروزی تشریح شد.
به گفته اسعدی، در غرفههای نوروزی، صنعتگران بهصورت زنده به تولید آثار صنایعدستی مشغول بودهاند و موزه خاک سفال کلپورگان نیز با وجود شرایط موجود، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و کمک به فروش محصولات بومی، دایر بوده است.
اسعدی سراوان را یکی از اهداف مهم گردشگری در استان معرفی کرد و ادامه داد: در ایام نوروز پنج واحد بومگردی فعال شهرستان خدمات اقامتی و گردشگری مطلوبی به مسافران ارائه کردهاند.
